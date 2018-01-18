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5 млрд рублей дадут победившим в конкурсе малым городам России

Гранты распределят между 60-ю городами с населением до 100 тыс. человек.

18.01.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

5 млрд рублей дадут победившим в конкурсе малым городам России

Михаил Мень

Конкурс на гранты для благоустройства малых городов и исторических поселений России, на которые из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей, объявят через две-три недели, сообщил в среду на форуме малых городов в подмосковной Коломне глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Предположительно, гранты распределят между 60 городами: 20 историческими поселениями и 40 малыми городами с численностью населения до 100 тысяч человек, рассказал министр.

«Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат по 50 миллионов рублей, а малые города от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения», — уточнил Мень.

Он также не исключил, что конкурс для господдержки лучших предложений по созданию комфортной городской среды в российских малых городах и исторических поселениях может проводится и в дальнейшем.

«Мы пока планируем на два года этот конкурс, посмотрим на эффект, если он будет реальный, то будем обращаться к президенту с просьбой поддержать малые города и исторические поселения и в дальнейшем», — отметил глава Минстроя.

Мень также добавил, что Минстрой выступает за расширение федерального перечня исторических поселений России, передает РИВ Новости.


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