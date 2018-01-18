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Путин не любит ложь и некомпетентность

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Путин не любит ложь и некомпетентность

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

18.01.2018 Фото: Кремлин.ру 13 коммент.

Путин не любит ложь и некомпетентность

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит российский лидер Владимир Путин. По его словам, это ложь и некомпетентность.

Также он заявил, что не относит себя ни к группе силовиков, ни к группе либералов, на которые СМИ разделяют кремлевское окружение, отметив, что он — государственный служащий.

Об этом Песков сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1″. Фрагмент передачи опубликовала ведущая на своей странице в Instagram.


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    Смешно, лапша.

    Thumb up 13 Thumb down 8

  2. ГАФ

    Какой кошмар!!! Снова Путин что-то говорит!

    Сейчас немедленно сюда должны явиться наши либеральные Поросенок Педро, ФАГ и немедленно порвать его в клочья!!! :-D

    Thumb up 12 Thumb down 9

    • Поросёнок Пётр

      ГАФ, а вам самому не смешно от бесконечного песковского вранья?

      Thumb up 13 Thumb down 10

      • Поросёнок Пётр

        Нет, ну я конечно вполне допускаю, что многоуважаемый Владимир Владимирович не любит ложь, но, почему при этом он постоянно врёт, это загадка Вселенной, может быть вы знаете ответ, многоуважаемый ГАФ. *UNKNOWN* Неужели для того, что бы сбить с толку вражеских проклятых ахентов Госдеповских и пятую коломну *UNKNOWN*

        Thumb up 11 Thumb down 8

        • Аноним

          жду-жду, а нету пруфов!
          свинюшка, где доказательства вранья? где факты?
          только б языком чесать!
          у своего кумира навального научились чтоли? ведь он в суде заявил «вам надо — вы и доказывайте»
          пустобрехи вы!

          Thumb up 7 Thumb down 11

          • Поросёнок Пётр

            Ой, да полноте, по его вранью можно научные диссертации в сотни томов писать, но, на сегодня хватит и этого…
            В третьей серии фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» президент побеседовал с режиссёром о войне в Сирии. В частности, российский лидер продемонстрировал видео на смартфоне и заявил, что «это работа нашей авиации» в Сирии, но вот незадача, в этом ролике показана американская военщина в Афганистане, при этом, Песков опроверг сообщения об ошибке в видеоролике, показанном Путиным Стоуну, готов подтвердить, что на записи, продемонстрированной президентом Владимиром Путиным американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показаны реальные действия российской авиации в Сирии. Пресс-секретарь подчеркнул, что любые другие домыслы неверны и неуместны. Чтож, смотрим, сравниваем…..
            https://meduza.io/news/2017/06/21/putin-vydal-videozapis-udarov-amerikanskoy-aviatsii-za-rossiyskiy-obstrel-v-sirii-okazyvaetsya-etu-zapis-emu-peredal-shoygu
            Зачем МО РФ так подставило Путина, а он раструбил об этом на весь мир, ну, это уже вам, его поклонникам решать *PARDON*

            Thumb up 11 Thumb down 7

  3. Поросёнок Пётр

    Ой не могу *LOL*
    Если бы Песков был Пиноккио https://punkt-a.info/upload/iblock/d3a/d3ad60796385e65c028ae35adac21228.jpg

    Thumb up 7 Thumb down 6

  4. Аноним

    Рассмешил ей богу! А как же обещанные 25млн рабочих мест и министр обороны Сердюков «ну очень компетентный «был министр

    Thumb up 11 Thumb down 8

  5. Аноним

    Он не любит когда другие лгут но при этом сам врет

    Thumb up 12 Thumb down 9

  6. агент

    Некомпетентный врун не любит некомпетентность и ложь :-D Прям пчёлы против мёда.

    Thumb up 6 Thumb down 6

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