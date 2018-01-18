Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске
Собчак о Грудинине: ему все равно, от какой партии идти и врать
Разгоночные полосы на трассе М-52 попросят у министра транспорта депутаты Бердска
Парты-кровати и чудо-кормушки изобрели дети Бердска
Жизненно важные лекарства российского производства вытесняют импорт
Парк для жителей новых микрорайонов появится в Бердске
5 млрд рублей дадут победившим в конкурсе малым городам России
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Путин не любит ложь и некомпетентность
Смешно, лапша.
13 8
Какой кошмар!!! Снова Путин что-то говорит!
Сейчас немедленно сюда должны явиться наши либеральные Поросенок Педро, ФАГ и немедленно порвать его в клочья!!!
12 9
ГАФ, а вам самому не смешно от бесконечного песковского вранья?
13 10
Нет, ну я конечно вполне допускаю, что многоуважаемый Владимир Владимирович не любит ложь, но, почему при этом он постоянно врёт, это загадка Вселенной, может быть вы знаете ответ, многоуважаемый ГАФ. Неужели для того, что бы сбить с толку вражеских проклятых ахентов Госдеповских и пятую коломну
11 8
жду-жду, а нету пруфов!
свинюшка, где доказательства вранья? где факты?
только б языком чесать!
у своего кумира навального научились чтоли? ведь он в суде заявил «вам надо — вы и доказывайте»
пустобрехи вы!
7 11
Ой, да полноте, по его вранью можно научные диссертации в сотни томов писать, но, на сегодня хватит и этого…
В третьей серии фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» президент побеседовал с режиссёром о войне в Сирии. В частности, российский лидер продемонстрировал видео на смартфоне и заявил, что «это работа нашей авиации» в Сирии, но вот незадача, в этом ролике показана американская военщина в Афганистане, при этом, Песков опроверг сообщения об ошибке в видеоролике, показанном Путиным Стоуну, готов подтвердить, что на записи, продемонстрированной президентом Владимиром Путиным американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показаны реальные действия российской авиации в Сирии. Пресс-секретарь подчеркнул, что любые другие домыслы неверны и неуместны. Чтож, смотрим, сравниваем…..
https://meduza.io/news/2017/06/21/putin-vydal-videozapis-udarov-amerikanskoy-aviatsii-za-rossiyskiy-obstrel-v-sirii-okazyvaetsya-etu-zapis-emu-peredal-shoygu
Зачем МО РФ так подставило Путина, а он раструбил об этом на весь мир, ну, это уже вам, его поклонникам решать
11 7
Ой не могу
Если бы Песков был Пиноккио https://punkt-a.info/upload/iblock/d3a/d3ad60796385e65c028ae35adac21228.jpg
7 6
кому как, а мне смешно от бреда поросят, ФАГа, гостя, анонима и прочих.
раньше переживал, пытался осмыслить их поток слов.
а теперь просто как в цирке смотрю на них — забавно!
ГАФ +500
9 11
Смейтесь на здоровье
8 6
Рассмешил ей богу! А как же обещанные 25млн рабочих мест и министр обороны Сердюков «ну очень компетентный «был министр
11 8
Он не любит когда другие лгут но при этом сам врет
12 9
Воры тоже не любят когда у них воруют .
Там просто бешенство матки происходит .
7 6
Некомпетентный врун не любит некомпетентность и ложь Прям пчёлы против мёда.
6 6