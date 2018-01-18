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Парк для жителей новых микрорайонов появится в Бердске

Но только в том случае, если проектировщики установят, что поворот дороги возле «Зимы-Лета» не вызовет транспортный коллапс.

18.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com 2 коммент.

Парк для жителей новых микрорайонов появится в Бердске

Парковая зона прекрасно впишется в территорию застройки новых домов

Парковая зона может появиться в районе ТЦ «Орбита» в Бердске. Но только по согласованию с проектировщиками. В рамках генерального плана города проанализируют всю дорожную уличную сеть.

— От «Зимы-Лета» идет вираж. Есть ли целесообразность оставлять его? Вроде, небольшой поворот. Сейчас стоит вопрос: сделать на этом месте парковую зону и сохранить извилистый поворот, так дорога и заложена по генплану, или пробивать дорогу дальше. Но парковая зона прекрасно впишется в территорию застройки новых домов. Здесь уже нужно выходить на жителей и депутатов и обсуждать: делаем прямую дорогу или парковую зону. Проектировщики сядут с секундомером и просчитают, насколько светофор, грузопоток и поворот могут привести к коллапсу. Если такая ситуация будет приемлема для дорожного движения, то тогда выйдем с предложением: давайте вот здесь парк оставим, он нужен. А дорогу винтом сделаем. Вот это называется техническая работа. Но только ее делаем не мы, а профессионалы, — рассказал первый вице-мэр Александр Тужик.


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(2) Комментариев

  1. Алексей

    При проектировании этого района застройщик не учел что при такой плотности застройки сильно не будет хватать парковочных мест и к тому же очень длинные, узкие и неудобные проезды поэтому напрашиваются дополнительные выезды на дорогу, дополнительные парковочные места, возможно одностороннее движение внутри района по принципу кольца (чтобы не было проблем с разъездом встречных потоков на дорогах с одной полосой). А парковую зону конечно тоже нужно делать главное чтобы её содержали в чистоте и порядке. Кстати а что мешает прорубить дорогу прямо и убрать изгиб, а на месте существующей дороги сделать парковую зону?

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