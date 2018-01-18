Парк для жителей новых микрорайонов появится в Бердске

Парковая зона может появиться в районе ТЦ «Орбита» в Бердске. Но только по согласованию с проектировщиками. В рамках генерального плана города проанализируют всю дорожную уличную сеть.

— От «Зимы-Лета» идет вираж. Есть ли целесообразность оставлять его? Вроде, небольшой поворот. Сейчас стоит вопрос: сделать на этом месте парковую зону и сохранить извилистый поворот, так дорога и заложена по генплану, или пробивать дорогу дальше. Но парковая зона прекрасно впишется в территорию застройки новых домов. Здесь уже нужно выходить на жителей и депутатов и обсуждать: делаем прямую дорогу или парковую зону. Проектировщики сядут с секундомером и просчитают, насколько светофор, грузопоток и поворот могут привести к коллапсу. Если такая ситуация будет приемлема для дорожного движения, то тогда выйдем с предложением: давайте вот здесь парк оставим, он нужен. А дорогу винтом сделаем. Вот это называется техническая работа. Но только ее делаем не мы, а профессионалы, — рассказал первый вице-мэр Александр Тужик.