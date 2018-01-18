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Где и как искупаться на Крещение в Бердске

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Где и как искупаться на Крещение в Бердске

Иордань возле парка «Ремикс» освятят в полдень 19 января. Купель будет открыта для всех желающих до 22.00.

18.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Где и как искупаться на Крещение в Бердске

Сибиряки не боятся окунаться в ледяную воду

Купель для всех желающих окунуться в ледяную воду в честь Крещения Господня будет работать в Бердске при любой погоде. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

Иордань появится возле набережной парка «Ремикс». В 11 часов 19 января от Преображенского собора двинется крестный ход. В 12.00 православные прибудут к купели, и начнется ее освящение.

После этого все желающие смогут искупаться в ледяной воде. Для этого возле купели установят баню, где можно будет погреться.

- ГИМС проверили лед. Все в порядке. Все по плану. Будут дежурить медики и спасатели. В любую погоду все состоится. В купель можно будет окунаться после крестного хода и до 22.00, — пояснил Василий Пономарев.

Утром лезть в иордань не нужно. Во-первых, она еще не будет освящена, поэтому смысл обряда потеряется. Во-вторых, в это время возле купели еще не будет экстренных служб, и если вам поплохеет, никто не сможет вам оперативно помочь.

Во время купания необходимо строго соблюдать определенные правила.

Еще одна крещенская традиция — брать в храмах святую воду. Считается, что освященная в этот церковный праздник вода — чудодейственная. Ее нужно принимать внутрь. Но некоторые окропляют ей дом или умываются ей.

В храмах Бердска уже сегодня можно взять себе святую воду.

Памятка по безопасности во время крещенских купаний

Медики советуют с осторожностью относиться к купанию в крещенской купели. Экстремальное для организма погружение характеризуется резким выбросом адреналина, спазмом сосудов и резким повышением артериального давления. Следствием может стать гипертонический криз даже у относительно молодого и здорового человека, в том случае если он не готовился к погружению в открытую прорубь заранее. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, с нарушениями периферической нервной системы, органов малого таза погружение категорически противопоказано. Да и всем остальным, прежде чем подвергнуть свой организм такому серьезному стрессу, стоит проконсультироваться с врачом.

Советуют начинать подготовку к крещенскому погружению задолго до наступления холодов. Начинать приучать организм к холоду следует с погружения стоп в холодную воду и контрастного душа. А во время погружения стоит соблюдать элементарные правила выживания:

- совершать погружение следует только в специально оборудованных купелях, рядом с которыми есть медицинская палатка.

- раздеваться нужно постепенно снизу вверх, чтобы грудная клетка оказалась на морозе в последнюю очередь.

- на голову лучше надеть обычную купальную шапочку из латекса, которая сбережет оптимальное количество тепла.

- на ногах должны быть тапочки или шерстяные носки, чтобы не поскользнуться возле проруби и не переохладить стопы.

- время нахождения в проруби не должно превышать 3 секунд для неподготовленного человека, закаленный ныряльщик может позволить себе пробыть в воде до 10 секунд.

- после купания тело необходимо немедленно обтереть и одеться в сухую одежду, причем начинать одевание нужно в обратном порядке: от груди к ногам.

- сразу же нужно выпить горячего чая.

Употребление алкоголя до погружения категорически противопоказано. Под действием спиртного человек не в состоянии адекватно оценить состояние организма, что приводит к переохлаждению, обморожению, а впоследствии к ОРЗ и пневмонии. К тому же алкоголь усиливает любое негативное воздействие экстремального погружения на организм, что приводит к инфарктам, инсультам, гипертоническим кризам.

Беременным женщинам погружение противопоказано.

В местах купания (омовения) запрещается:

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- производить действия, связанные с нырянием и плаванием под водой,

- подавать крики ложной тревоги;

- загрязнять и засорять водные объекты и берега;

- приводить с собой собак и других животных;

- собираться большими группами на льду;

- заходить за ограждения.

Внимание, автомобилисты!

Из-за крестного хода 19 января с 11.00 до 12.00 для движения временно будут перекрыты следующие улицы: перекресток Островского-Горького, перекресток Свердлова-Островского, перекресток Ушакова — Островского, перекресток Первомайская — Островского, перекресток Суворова – Островского, перекресток Красная Сибирь – Островского, перекрестки Ленина – Красная Сибирь и Ленина – Попова. Перекрестки будут перекрываться по мере движения крестного хода.


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