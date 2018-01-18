maintenance Object ( ) Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска - Курьер.Среда.Бердск
КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам 1-х комнатную
Продам 2-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
ПРОДАМ 1-ю с хорошим ремонтом в новом доме
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Защитой бизнеса занялись в Новосибирской области

$31,3 млрд утекли из России за границу в 2017 году

Суд арестовал директора винзавода Бердска за противодействие следствию

Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска

Штрафы за парковку на газоне хотят вернуть в Бердске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске

В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска

Росавиации и прокуратура пообещали «принять меры». В Сети заступаются за первокурсников и предлагают расценивать ролик как пародию.

18.01.2018 Фото: Стоп-кадр с видео Один комментарий

Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска

Первокурсники станцевали

Пользователи интернета просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева из-за видеоролика, на котором те танцуют в полуобнаженном виде. Петицию на портале change.org менее чем за сутки подписали  более трех тысяч человек.

В скандальном ролике почти догола раздетые курсанты УИГА танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео сняли еще в октябре, но в сети оно появилось совсем недавно. В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

В петиции говорится, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление. «За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — пишут авторы петиции. К 18:00 мск ее подписали более трех с половиной тысяч человек.

Ульяновские курсанты стали не первыми, кто снял подобное видео под песню Satisfaction. В сети еще с 2015 года есть ролик, на котором британские военнослужащие «зажигают» под эту композицию примерно в том же ключе. Поэтому ролик первокурсников УИГА можно расценивать как пародию.

Приволжская транспортная прокуратура и руководство УИГА проводят проверки, сообщает РИА Новости. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как безопасно пройти обряд крещенского купания в Бердске? Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

(1) Комментарий

  1. Qwert

    В Ульяновске этом, то курсанты *****, то малолетние ******.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика