Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске

В Бердском городском суде 18 января начали оглашать приговор Дарье Сафиной — бывшему директору турфирмы «Старт». Ее признали виновной в 50 эпизодах мошенничества. Но резолютивная часть еще не оглашена. Вероятно, чтение приговора займет не один день.

Напомним, по версии следствия, Сафина продала людям путевки на курорты, но отдыха они так и не дождались. Как и своих денег. Общий ущерб от деяний Сафиной оценивается в 3,5 млн рублей. Дарья Игоревна начала частично возмещать потерпевшим ущерб от своих действий. Но выплаты пока незначительные: 5-10 тыс. рублей. Сафину обвиняют в 49 эпизодах мошенничества.

Все эпизоды похожи друг на друга. Люди платили Сафиной деньги за путевки, которые она сама предлагала им. Дарья Игоревна убеждала клиентов, что есть выгодное предложение: цена на путевки снижена, но их количество ограничено. Она забирала клиентские деньги, но не исполняла условия договора. Она похищала средства и распоряжалась ими по собственному усмотрению. И бердчане только накануне вылета узнавали, что на курортах их никто не ждет. Большинство потерпевших намеревались отдохнуть в Краснодарском крае, Абхазии и Крыму. Но были и те, кто планировал поездку а границу — в о Вьетнам, Грецию, Турцию, Индию и Таиланд.

— Сафина предвидела причинение потерпевшим значительного ущерба и желала этого, — подчеркнула судья Наталья Агеева.

Слушая свой приговор, Дарья Игоревна плакала и прятала лицо. В зале суда ее поддерживала только адвокат Лариса Басова. Никто из потерпевших не пришел.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинение просит суд приговорить Дарью Игоревну к 5,5 годам колонии общего режима.