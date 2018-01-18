Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске

В Бердском городском суде 18 января начали оглашать приговор Дарье Сафиной — бывшему директору турфирмы «Старт». Ее признали виновной в 50 эпизодах мошенничества. Но резолютивная часть еще не оглашена. Вероятно, чтение приговора займет не один день.
Напомним, по версии следствия, Сафина продала людям путевки на курорты, но отдыха они так и не дождались. Как и своих денег. Общий ущерб от деяний Сафиной оценивается в 3,5 млн рублей. Дарья Игоревна начала частично возмещать потерпевшим ущерб от своих действий. Но выплаты пока незначительные: 5-10 тыс. рублей. Сафину обвиняют в 49 эпизодах мошенничества.
Все эпизоды похожи друг на друга. Люди платили Сафиной деньги за путевки, которые она сама предлагала им. Дарья Игоревна убеждала клиентов, что есть выгодное предложение: цена на путевки снижена, но их количество ограничено. Она забирала клиентские деньги, но не исполняла условия договора. Она похищала средства и распоряжалась ими по собственному усмотрению. И бердчане только накануне вылета узнавали, что на курортах их никто не ждет. Большинство потерпевших намеревались отдохнуть в Краснодарском крае, Абхазии и Крыму. Но были и те, кто планировал поездку а границу — в о Вьетнам, Грецию, Турцию, Индию и Таиланд.
— Сафина предвидела причинение потерпевшим значительного ущерба и желала этого, — подчеркнула судья Наталья Агеева.
Слушая свой приговор, Дарья Игоревна плакала и прятала лицо. В зале суда ее поддерживала только адвокат Лариса Басова. Никто из потерпевших не пришел.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинение просит суд приговорить Дарью Игоревну к 5,5 годам колонии общего режима.
А слезы то крокодильи….
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Ну, может и не крокодильи… Там грозит реальный срок.
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Любишь медок — люби и холодок
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Слез этих за 1,5 года все видели много, правды в ней 0????♀️
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Да 5,5 это мало для нее!!! Наших детей она не пожалела, почему мы должны жалеть ее!!! И нас туда никто не приглашал, мы и не знали что будет сегодня читаться приговор — мы бы с БОЛЬШОЙ радостью поприсутствовали при этом
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Из суда вас никто не обязан приглашать на чтение приговора. Присутствие потерпевших на этом этапе не принципиально.
Но, если что, мы анонсировали вчера, что сегодня начнется оглашение http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/17/334728-v-ozhidanii-prigovora-obvinyaemaya-v-moshennichestve-eks-direktor-turfirmy-iz-berdska
Насколько мне известно, чтение продолжится завтра. Можете сходить. Только будьте готовы стоять весь день на ногах. Приговор слушают стоя. Но если вы пожилой человек или имеете проблемы со здоровьем, сможете присесть.
И, кстати, не факт, что завтра закончат читать.
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Скорее всего вся семейка такая.Да если бы моя дочь попала в такую ситуацию,я бы нашла способы вернуть деньги пострадавшим,а потом бы разбиралась с дочкой и ее альфонсом мужем
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«альфонсом мужем»…а он разве не военный с вполне приличной зарплатой?
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Выплачет снисхождение. Но денег не вернёт. Не ждите.
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