КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю в центре, 8-913-939-6738
Продам 1 комнатную квартиру в Белокаменном
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
продам
Продам 2-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
Продам 3-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске

Собчак о Грудинине: ему все равно, от какой партии идти и врать

Разгоночные полосы на трассе М-52 попросят у министра транспорта депутаты Бердска

Парты-кровати и чудо-кормушки изобрели дети Бердска

Жизненно важные лекарства российского производства вытесняют импорт

Парк для жителей новых микрорайонов появится в Бердске

5 млрд рублей дадут победившим в конкурсе малым городам России

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Путин не любит ложь и некомпетентность

Где и как искупаться на Крещение в Бердске

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске

Суд признал Дарью Сафиной виновной в 50 эпизодах мошенничества. Подсудимая плакала и прятала лицо, слушая вердикт.

18.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Ксении Гореловой 9 коммент.

Виновной признал суд экс директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске

Дарья Сафина прячет лицо на суде

В Бердском городском суде 18 января начали оглашать приговор Дарье Сафиной — бывшему директору турфирмы «Старт». Ее признали виновной в 50 эпизодах мошенничества. Но резолютивная часть еще не оглашена. Вероятно, чтение приговора займет не один день.

Напомним, по версии следствия, Сафина продала людям путевки на курорты, но отдыха они так и не дождались. Как и своих денег. Общий ущерб от деяний Сафиной оценивается в 3,5 млн рублей. Дарья Игоревна начала частично возмещать потерпевшим ущерб от своих действий. Но выплаты пока незначительные: 5-10 тыс. рублей. Сафину обвиняют в 49 эпизодах мошенничества.

Все эпизоды похожи друг на друга. Люди платили Сафиной деньги за путевки, которые она сама предлагала им. Дарья Игоревна убеждала клиентов, что есть выгодное предложение: цена на путевки снижена, но их количество ограничено.  Она забирала клиентские деньги, но не исполняла условия договора. Она похищала средства и распоряжалась ими по собственному усмотрению. И бердчане только накануне вылета узнавали, что на курортах их никто не ждет. Большинство потерпевших намеревались отдохнуть в Краснодарском крае, Абхазии и Крыму. Но были и те, кто планировал поездку а границу — в о Вьетнам, Грецию, Турцию, Индию и Таиланд.

— Сафина предвидела причинение потерпевшим значительного ущерба и желала этого, — подчеркнула судья Наталья Агеева.

Слушая свой приговор, Дарья Игоревна плакала и прятала лицо. В зале суда ее поддерживала только адвокат Лариса Басова. Никто из потерпевших не пришел.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинение просит суд приговорить Дарью Игоревну к 5,5 годам колонии общего режима.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Банкноты 1, 2 и 5 тыс. рублей — как из разных стран Имейте совесть, тротуары чистить, хотя бы! Собчак: Во власть должны приходить профессионалы, а не лояльные Путину люди

(9) Комментариев

  1. Забытый на обочине

    А слезы то крокодильи….

    Thumb up 7 Thumb down 5

  2. Аноним

    Ну, может и не крокодильи… Там грозит реальный срок.

    Thumb up 4 Thumb down 4

  3. Ольга

    Слез этих за 1,5 года все видели много, правды в ней 0????‍♀️

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Потерпевшая

    Да 5,5 это мало для нее!!! Наших детей она не пожалела, почему мы должны жалеть ее!!! И нас туда никто не приглашал, мы и не знали что будет сегодня читаться приговор — мы бы с БОЛЬШОЙ радостью поприсутствовали при этом

    Thumb up 7 Thumb down 3

  5. Аноним

    Скорее всего вся семейка такая.Да если бы моя дочь попала в такую ситуацию,я бы нашла способы вернуть деньги пострадавшим,а потом бы разбиралась с дочкой и ее альфонсом мужем

    Thumb up 6 Thumb down 4

  6. Гость

    Выплачет снисхождение. Но денег не вернёт. Не ждите. :(

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Антикризисное КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика