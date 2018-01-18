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$31,3 млрд утекли из России за границу в 2017 году

ЦБ: основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

18.01.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

$31,3 млрд утекли из России за границу в 2017 году

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд, по сравнению с 2016 годом, когда он составил $19,8 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что, в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Чистый отток капитала в 2017 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $53 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $29 млрд, передает «Интерфакс».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Встали с колен :-D

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  2. Гость

    Ну а где эти патриотическо- психические коментарии стороников ВВП. Или Вам это не интересно, ведь деньги не потрачены на отдых оппозиционной личность. :-D

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