$31,3 млрд утекли из России за границу в 2017 году

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд, по сравнению с 2016 годом, когда он составил $19,8 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что, в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Чистый отток капитала в 2017 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $53 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $29 млрд, передает «Интерфакс».