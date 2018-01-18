$31,3 млрд утекли из России за границу в 2017 году

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Встали с колен
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Ну а где эти патриотическо- психические коментарии стороников ВВП. Или Вам это не интересно, ведь деньги не потрачены на отдых оппозиционной личность.
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