maintenance Object ( ) Защитой бизнеса занялись в Новосибирской области - Курьер.Среда.Бердск
КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам 1-х комнатную
Продам 2-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
ПРОДАМ 1-ю с хорошим ремонтом в новом доме
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Защитой бизнеса занялись в Новосибирской области

$31,3 млрд утекли из России за границу в 2017 году

Суд арестовал директора винзавода Бердска за противодействие следствию

Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска

Штрафы за парковку на газоне хотят вернуть в Бердске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске

В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Защитой бизнеса занялись в Новосибирской области

Несмотря на то, что регион является одним из лидеров в стране по качеству оценки регулирующего воздействия, приводят в соответствие документы.

18.01.2018 Фото: Nso.ru Нет комментариев

Защитой бизнеса занялись в Новосибирской области

На совещании

Новосибирская область находится в группе лидеров «Высший уровень качества ОРВ» по результатам проведенного Минэкономразвития России рейтинга за 2017 год. О том, что изменила оценка регулирующего воздействия для предпринимателей Новосибирской области, шла речь на пресс-конференции 17 января.

Как сообщила начальник управления совершенствования государственного управления и правовой работы министерства экономического развития региона Ольга Москвина, в Новосибирской области в 2017 оценку регулирующего воздействия прошли 54 нормативных правовых акта и проектов актов. По результатам ОРВ изменены или отменены 29 действующих региональных документов, устранено 137 положений, которые необоснованно затрудняют работу предпринимателей. При этом суммарный результат двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы) ниже, он составляет 26 откорректированных документов после процедуры ОРВ.

«Оценка регулирующего воздействия – институт, который создан для защиты бизнеса. В Новосибирской области оценка регулирующего воздействия региональных нормативных правовых актов проводится с 2014 года, и результат ежегодно улучшается», – отметила Ольга Москвина. Она также сообщила, что под кураторством регионального министерства экономического развития в районах области ведется оценка муниципальных правовых актов. В 2017 году наибольшую активность здесь проявили Карасукский район и областной центр.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Виктор Вязовых подчеркнул, что в регионе начала складываться культура взаимодействия бизнеса с нормотворчеством. Он сообщил, что благодаря обращениям представителей управляющих кампаний была проведена экспертиза Закона Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ, касающегося порядка осуществления муниципального жилищного контроля. По результатам данной экспертизы, проведенной Минэкономразвития НСО, исключены дублирующие функции органов муниципального жилищного контроля и ГЖИ. Присутствовавший на пресс-конференции заместитель генерального директора ЗАО «УК «СПАС-ДОМ» подтвердил, что уменьшилось количество проверок.

Ольга Москвина отметила, что внести свои предложения по изменению региональных нормативных правовых актов предприниматели могут, обратившись в министерство экономического развития Новосибирской области или в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Для справки

Оценка регулирующего воздействия – этап создания нормативного акта, на котором с привлечением заинтересованных лиц, в том числе предпринимателей, он проверяется на наличие «вредных» для бизнеса положений. Это то, что мешает развитию бизнеса, необоснованно затрудняет работу предпринимателей – избыточные пакеты документов, которые нужно представлять в инстанции, излишние согласования, необоснованные затраты.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как безопасно пройти обряд крещенского купания в Бердске? Эротическое видео сняли курсанты из Ульяновска Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика