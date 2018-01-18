Защитой бизнеса занялись в Новосибирской области

Новосибирская область находится в группе лидеров «Высший уровень качества ОРВ» по результатам проведенного Минэкономразвития России рейтинга за 2017 год. О том, что изменила оценка регулирующего воздействия для предпринимателей Новосибирской области, шла речь на пресс-конференции 17 января.

Как сообщила начальник управления совершенствования государственного управления и правовой работы министерства экономического развития региона Ольга Москвина, в Новосибирской области в 2017 оценку регулирующего воздействия прошли 54 нормативных правовых акта и проектов актов. По результатам ОРВ изменены или отменены 29 действующих региональных документов, устранено 137 положений, которые необоснованно затрудняют работу предпринимателей. При этом суммарный результат двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы) ниже, он составляет 26 откорректированных документов после процедуры ОРВ.

«Оценка регулирующего воздействия – институт, который создан для защиты бизнеса. В Новосибирской области оценка регулирующего воздействия региональных нормативных правовых актов проводится с 2014 года, и результат ежегодно улучшается», – отметила Ольга Москвина. Она также сообщила, что под кураторством регионального министерства экономического развития в районах области ведется оценка муниципальных правовых актов. В 2017 году наибольшую активность здесь проявили Карасукский район и областной центр.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Виктор Вязовых подчеркнул, что в регионе начала складываться культура взаимодействия бизнеса с нормотворчеством. Он сообщил, что благодаря обращениям представителей управляющих кампаний была проведена экспертиза Закона Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ, касающегося порядка осуществления муниципального жилищного контроля. По результатам данной экспертизы, проведенной Минэкономразвития НСО, исключены дублирующие функции органов муниципального жилищного контроля и ГЖИ. Присутствовавший на пресс-конференции заместитель генерального директора ЗАО «УК «СПАС-ДОМ» подтвердил, что уменьшилось количество проверок.

Ольга Москвина отметила, что внести свои предложения по изменению региональных нормативных правовых актов предприниматели могут, обратившись в министерство экономического развития Новосибирской области или в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Для справки

Оценка регулирующего воздействия – этап создания нормативного акта, на котором с привлечением заинтересованных лиц, в том числе предпринимателей, он проверяется на наличие «вредных» для бизнеса положений. Это то, что мешает развитию бизнеса, необоснованно затрудняет работу предпринимателей – избыточные пакеты документов, которые нужно представлять в инстанции, излишние согласования, необоснованные затраты.