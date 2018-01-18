Зачем парковка, которую не чистят?!

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Таких парковок по городу достаточно. Если нет хозяина, который был бы заинтересован в очистке парковки — никто ее не будет специально вычищать. Могу назвать много таких парковок, но нет никакого смысла.
В первую очередь, в вашем случае по какой-то причине не заинтересован руководитель этого центра, видимо ему плевать на то есть ли у родителей детей, что ходят в центр автомобили и как вообще дети попадают в центр. Советую для начала поговорить с ним.
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