maintenance Object ( ) Зачем парковка, которую не чистят?! - Курьер.Среда.Бердск
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Зачем парковка, которую не чистят?!

Коммунальные службы, вы где? Это бюджетные образовательные учреждения, вы должны обеспечивать порядок на прилегающей территории.

18.01.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:

Добрый день! На ул. Кирова, 29 находится замечательное учреждение Городской центр детского творчества, которое посещает много деток. Замечательные работают там педагоги. Спасибо власти, что есть такое заведение! НО!!!

Сделали очень удобную и большую парковку, но уже вторую зиму вижу, что ее никто не чистит. В прошлую зиму еще и весь снег с улицы Кирова сгребли прям к крыльцу Центра Творчества. Дети ползут по снегу, родители бросают машины на дороге, а рядом 8 школа. Там тоже дети и родители, которые возят своих детей. Неужели так сложно обеспечить безопасность детей?

Коммунальные службы, вы где? Это бюджетные образовательные учреждения, вы должны обеспечивать порядок на прилегающей территории. Или мы будем ждать, когда произойдет происшествие и пострадает ребенок? Неужели сложно трактору заехать на парковку, ведь он почти каждое утро чистит улицу Кирова.

«Курьер.Среда.Бердск», спасибо, за публикацию, надеюсь, нужные люди услышат и примут меры.


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(1) Комментарий

  1. 123

    Таких парковок по городу достаточно. Если нет хозяина, который был бы заинтересован в очистке парковки — никто ее не будет специально вычищать. Могу назвать много таких парковок, но нет никакого смысла.
    В первую очередь, в вашем случае по какой-то причине не заинтересован руководитель этого центра, видимо ему плевать на то есть ли у родителей детей, что ходят в центр автомобили и как вообще дети попадают в центр. Советую для начала поговорить с ним.

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