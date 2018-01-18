Зачем парковка, которую не чистят?!

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Добрый день! На ул. Кирова, 29 находится замечательное учреждение Городской центр детского творчества, которое посещает много деток. Замечательные работают там педагоги. Спасибо власти, что есть такое заведение! НО!!!

Сделали очень удобную и большую парковку, но уже вторую зиму вижу, что ее никто не чистит. В прошлую зиму еще и весь снег с улицы Кирова сгребли прям к крыльцу Центра Творчества. Дети ползут по снегу, родители бросают машины на дороге, а рядом 8 школа. Там тоже дети и родители, которые возят своих детей. Неужели так сложно обеспечить безопасность детей?

Коммунальные службы, вы где? Это бюджетные образовательные учреждения, вы должны обеспечивать порядок на прилегающей территории. Или мы будем ждать, когда произойдет происшествие и пострадает ребенок? Неужели сложно трактору заехать на парковку, ведь он почти каждое утро чистит улицу Кирова.

«Курьер.Среда.Бердск», спасибо, за публикацию, надеюсь, нужные люди услышат и примут меры.