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Есть в Бердске клуб масштабного моделирования?

Или, может, кто занимается сам профессионально?

17.01.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий:

Есть ли в Бердске клуб масштабного (стендового) моделирования? Или, может, кто занимается сам профессионально, требуется помощь, дружба, общение?


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(1) Комментарий

  1. Гость

    В школе №13 есть хороший дядька, бывший военный. Он занимается и патриотическим воспитанием молодёжи, и моделированием (именно стендовым!). Там у него весьма своеобразный подход! Но делает он сам и ребятишки вполне смотрибельно и очень много! 8)

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