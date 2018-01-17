Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска

В эти минуты в бердском горсуде решается вопрос об избрании меры пресечения для директора бердского винзавода (Сибинвестпром-3) Ирины Власенко.

Как сообщат корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из суда, в 19.15 судья Павел Яковинов, председательствующий в процессе, удалился в совещательную комнату.

Напомним, следствие настаивает на необходимости меры пресечения в виде ареста, заявляя о том, что подсудимая может скрыться, кроме того, оказать воздействие на свидетелей. Правоохранители уже заявляли, что Власенко пытается противодействовать следствию. Именно по этому поводу против нее возбуждено уголовное дело 15 января.

Как выяснилось на сегодняшнем заседании, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск», при обысках на заводе нашли книгу на арабском языке, которая, как считает следствие, является экстремистской. Это, по оценке обвинения, — отягчающее обстоятельство.

Адвокаты Власенко считают меру пресечения в виде ареста излишне суровой. И если ограничивать свободу обвиняемой, то в виде домашнего ареста, говорят они. У Ирины Валентиновны проблемы со здоровьем, кроме того, запланирована операция на ближайшее время.

Сторона защиты уверена в том, что найденная на предприятии литература не относится к экстремистской, поскольку следователи прочитать ее не могли, а экспертизы не делали. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на «Сибинвестпроме-3″ работали выходцы из Средней Азии. Поэтому, возможно, книга принадлежит им.

Подробности — в ближайшее время.