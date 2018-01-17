Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска
Суд избирает меру пресечения для директора винзавода Ирины Власенко, подозреваемой в противодействии следствию. Судья удалился в совещательную комнату.
17.01.2018Автор: Дмитрий ДобушФото: Курьер. Среда. Бердск6 коммент.
Суд избирает Ирине Власенко меру пресечения
В эти минуты в бердском горсуде решается вопрос об избрании меры пресечения для директора бердского винзавода (Сибинвестпром-3) Ирины Власенко.
Как сообщат корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из суда, в 19.15 судья Павел Яковинов, председательствующий в процессе, удалился в совещательную комнату.
Напомним, следствие настаивает на необходимости меры пресечения в виде ареста, заявляя о том, что подсудимая может скрыться, кроме того, оказать воздействие на свидетелей. Правоохранители уже заявляли, что Власенко пытается противодействовать следствию. Именно по этому поводу против нее возбуждено уголовное дело 15 января.
Как выяснилось на сегодняшнем заседании, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск», при обысках на заводе нашли книгу на арабском языке, которая, как считает следствие, является экстремистской. Это, по оценке обвинения, — отягчающее обстоятельство.
Адвокаты Власенко считают меру пресечения в виде ареста излишне суровой. И если ограничивать свободу обвиняемой, то в виде домашнего ареста, говорят они. У Ирины Валентиновны проблемы со здоровьем, кроме того, запланирована операция на ближайшее время.
Сторона защиты уверена в том, что найденная на предприятии литература не относится к экстремистской, поскольку следователи прочитать ее не могли, а экспертизы не делали. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на «Сибинвестпроме-3″ работали выходцы из Средней Азии. Поэтому, возможно, книга принадлежит им.
Этим умникам библию покажи на кирилице, то же экстремистской признают!!
Дурдом, хотят до выборов звездочек хапнуть!!!!
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Пошло по моей схеме. Как я и предполагал, выяснились болезни… Стандартный сценарий!
Вспомнился почему-то человек-паук Павловский, который так «болел», что из больницы с 4-го этажа по простыням свинтил на волю!
И ведь все, без исключения, начинают тяжело болеть, стоит СК только за *опу взять?!
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главное самому не впасть в кому если вдруг чего, не зарекайся, как в известной поговорке
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закрыли тётку. не с теми делилась. ща в сизо похудеет подлечится.
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Да ладно? А что не кокаин?
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Странно что не автомат калашникова. Перестаньте кошмарить бизнес!!!
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