Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске

В Бердске открылся предвыборный штаб Павла Грудинина — кандидата в президенты РФ от КПРФ. Он, напомним, является директором совхоза им. Ленина. Его выдвижение стало неожиданным. Так как обычно коммунисты выдвигали на пост главы государства своего предводителя Геннадия Зюганова.

В обкоме КПРФ считают, что участие Грудинина в президентских выборах — «главная политическая новость страны». Коммунисты уверены, что за Грудинина будут голосовать в том числе и те, кто ныне поддерживает действующую власть. По словам «красных», в соцсетях появилось немало «чернухи» о кандидате. Но предвыборные штабы призваны доносить «правдивую информацию» о нем с помощью листовок плакатов.

В Бердске штаб Грудинина откроется по адресу: ул. Ленина, 16-62. Возглавит его местный лидер отделения КПРФ Сергей Бессонов.

— В штаб можно обратиться по всем вопросам, связанным с кандидатом, его поддержкой, распространением агитационных материалов. Подписи будем собирать, но пока не на чем. Ждем бланки. Со следующей недели начнем. Нет никаких целей — будем собирать по мере необходимости, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

По оценке Бессонова, многие бердчане заинтересованы личностью кандидата в президенты от КПРФ. Есть и те, кто уже выражает ему свою поддержку.

— Люди меня останавливают на улице. И вообще говорят, что народ оживился. Новое лицо появилось. Поддержка чувствуется, — отметил бердский коммунист.

Добавим, что штабы Грудинина открылись и по всему Новосибирску. Их 10. Бердский штаб будет работать со вторника по пятницу. Часы приема: с 15.00 до 19.00. Телефон — 8(38341)2-37-05.