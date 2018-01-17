Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске

Директор подмосковного совхоза Павел Грудинин собрался в президенты
В Бердске открылся предвыборный штаб Павла Грудинина — кандидата в президенты РФ от КПРФ. Он, напомним, является директором совхоза им. Ленина. Его выдвижение стало неожиданным. Так как обычно коммунисты выдвигали на пост главы государства своего предводителя Геннадия Зюганова.
В обкоме КПРФ считают, что участие Грудинина в президентских выборах — «главная политическая новость страны». Коммунисты уверены, что за Грудинина будут голосовать в том числе и те, кто ныне поддерживает действующую власть. По словам «красных», в соцсетях появилось немало «чернухи» о кандидате. Но предвыборные штабы призваны доносить «правдивую информацию» о нем с помощью листовок плакатов.
В Бердске штаб Грудинина откроется по адресу: ул. Ленина, 16-62. Возглавит его местный лидер отделения КПРФ Сергей Бессонов.
— В штаб можно обратиться по всем вопросам, связанным с кандидатом, его поддержкой, распространением агитационных материалов. Подписи будем собирать, но пока не на чем. Ждем бланки. Со следующей недели начнем. Нет никаких целей — будем собирать по мере необходимости, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.
По оценке Бессонова, многие бердчане заинтересованы личностью кандидата в президенты от КПРФ. Есть и те, кто уже выражает ему свою поддержку.
— Люди меня останавливают на улице. И вообще говорят, что народ оживился. Новое лицо появилось. Поддержка чувствуется, — отметил бердский коммунист.
Добавим, что штабы Грудинина открылись и по всему Новосибирску. Их 10. Бердский штаб будет работать со вторника по пятницу. Часы приема: с 15.00 до 19.00. Телефон — 8(38341)2-37-05.
Усатый…
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Ещё бы бороду как у Хоттабыча…
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Главное человек честный, усатый, бородатый это не кого волновать не должно. На себя посмотрите ищите недостатки.
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Про честность откуда сведения? На пресс-конференции на вопрос: «За что вам ваша фирма выплатила зарплату 37 миллионов?»…. он как-то путано объяснил: «там это был не мой совхоз», «там другая фирма, где я имею 4% акций»…, «ну они так решили почему-то»….
Как-то неискренне что ли.
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Разве кулак может быть честным? У него другая природа. Например, этот нанимает бедноту и нищих на сбор урожая, которым платит копейки, а сам врет про якобы среднюю зарплату сотрудников «совхоза», бывших кулаков (пайщиков), которые в штате и имеют долю.
Или взять документы в избирком. Сначала указал, у меня мол 6 млн на счетах, я честный, все пучком. Потом кто-то надоумил деревенщину, возможно спецслужбы, и перед закрытием он срочно принес бумагу с «дополнением», откуда следует что у него еще 40 млн, в тч заграницей. Не удивлюсь что если покопать его как следует, еще сотка другая обнаружилась бы
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А он не брат Чарли Чаплину? Ну похожжжж, вот дык как похожжжж…
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Я то думаю, куда сегодня крикливые комментаторы коммунистической направленности которым невыносимо сегодня жить делись.
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А как думаете, сколько ещё Жириновский продержится в Госдуме?! В президенты он не нужен, конечно. Но вот как аналитик политических процессов, международных и внутренних, очень ясно излагает и точно прогнозирует. Во многом оправдались его прогнозы! Сами смотрите: https://www.youtube.com/watch?v=JQB-GjcGapU
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Уже начали в СМИ поливать Грудинина грязью. Чувствуют, что появился достойный конкурент незаменимому! Сегодня слушал как прос…ка Соловьёв негодовал, что Грудинин не закрыл свой заграничный счет, пытаясь доказать всей стране, что у ВВП реально нет заграничных счетов и что ВВП реально зарабатывает 8лямов в год!!!! Всё тот же Соловьев, в своей программе «Полный контакт» всего три недели назад восхищался Грудининым, как же так Владимир, наверное хорошо проплатили ваше патриотичное негодование!
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Ксюха Собчак в Бердск приедет. А грудинин? Кто в Бердск первый приедет за того и голосую
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Тебе сложно определиться за кого ты? За «Дом-3″ или за «Совхоз им.Ленина»?! Или хочешь за пуговицу подержацццо?
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«Лица стерты краски тусклы,то ли люди то ли куклы,взгляд похож на взгляд,а тень на тень….все они марионетки в ловких и натруженых руках…»А.Макаревич
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А почему дорога несфальтированная. Пылища и грязюка там.
И в стране везде так станет если этого товарища выбрать
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Он по дороге на кирзавод что ли стоит?
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В светлое будущее на его взгляд мож
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