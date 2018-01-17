Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска
Штрафы за парковку на газоне хотят вернуть в Бердске
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске
В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска
Антибиотики и «любимые» обезболивающие не могут купить без рецепта жители Бердска
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска
Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области
НВР: Три года условно.(Почему-то). Потерпевших отправят предъявлять иски в гражданском порядке. («В пешее эротическое путешествие»???)
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к 5,5 годам колонии общего режима, за каждого обманутого,
сафину обвиняют в 49 эпизодах мошенничества.
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к 5,5 годам колонии общего режима, за каждого обманутого,
сафину обвиняют в 49 эпизодах мошенничества.
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