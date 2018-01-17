В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска

В четверг, 18 января, судья Бердского городского суда Наталья Агеева провозгласит приговор бывшему директору турфирмы «Старт» Дарье Сафиной. 16 января подсудимая выступила с последним словом. Она попросила не назначать ей реальное наказание, так как боится разлуки с двумя маленькими детьми.

Напомним, по версии следствия, Сафина продала людям путевки на курорты, но отдыха они так и не дождались. Как и своих денег. Общий ущерб от деяний Сафиной оценивается в 3,5 млн рублей. Дарья Игоревна начала частично возмещать потерпевшим ущерб от своих действий. Но выплаты пока незначительные: 5-10 тыс. рублей. Сафину обвиняют в 49 эпизодах мошенничества.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинение просит суд приговорить Дарью Игоревну к 5,5 годам колонии общего режима. Ее вину прокуратура считает полностью доказанной.