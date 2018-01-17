Россия — нищенка?

Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска
Штрафы за парковку на газоне хотят вернуть в Бердске
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске
В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска
Антибиотики и «любимые» обезболивающие не могут купить без рецепта жители Бердска
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска
Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области
Пенсионер бы ещё из Черепанова свое письмо возмущения написал.
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кто на что учился
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А Бердск что, сильно лучше? Я уже давно тут писал, что для того чтобы, например, обеспеченность дорожной техникой (всякие там снегоуборочные, поливальные машины, щёточные, пылесосы и тому подобное) в расчёте НА ОДНОГО жителя сравнялась необходимо чтобы в Бердске таких машин было 14 штук. А сколько их по факту? Две сейчас есть — уже считай «бохатые». ))
Так что да — Москва финансируется в 30 раз выше на КАЖДОГО жителя. А практически вся остальная РФ — нищая страна с населением с запудренными мозгами. Нам ухитрились внушить что мы великие, богатые, нас всех боятся…. А от нас боятся примерно так же как мы сами «боимся» бомжей. Воняет сильно и выглядит неприятно — поэтому их все и сторонятся.
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дратути. проснулись штоле?
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А вы бы как хотели?
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всем всё поровну — «и хлеба горбушку и ту пополам…». Нету богатых, — нету бедных! Мы тут, правда, не умеем нихрена, но хорошо жить люби-им!
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Это ты за себя сказал, что ничего не умеешь?
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это я в обчем сказал, про глубинки… Тамо прям рёв — дай, да дай! Вот и Грудинин об том же — взять, отобрать, поделить!
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Разница между столицей и провинцией была всегда. Что,этой разницы не было в советское время? Один термин «Московское снабжение» чего стоит. И коммунизм в отдельно взятом городе был в 1980 г. Практически -объективная реальность. Но Пенсионер должен понимать, что жители глубинки в Новосибирской области аналогично негативно относятся к Новосибирску, считая, что он тянет соки.
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вот тут — враньё! В Н-ске вся та же ни-ще-та.
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В Нске очень сильно горюют, что закрылись четыре ресторана класса «люкс» со средними чеками 5000-7000 рублей, почитай!
А в Бердске полно людей с такой зарплатой в месяц.
Слоями там достаток, слоями: от *овна к повидлу!
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Это нормально. Жаль что закрыли. Деньги развивают культурное наследие а уравниловка и бедность оставляют после себя ничего.
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«В Н-ске вся та же ни-ще-та»…Ага. У каждого своё видение. «Кому и кобыла невеста»(с).
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ТО есть все переписывающиеся считают, что это правильно и так и должно быть. И дальше тоже. Там педагог должен получать сто тысяч, а в Бердске ваших же детей за двадцать пять пусть учит. Хотя и те, и другие состоят на службе у одного государства.
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Так новый Сталин нужен, чтобы это б***ство разровнять по стране! При нём много специалистов, инженеров, учёных, артистов и прочих поехали в отдалённые уголки Родины! До самых Магадана , Салехарда, Норильска, на Сахалин, Шикотан и прочие Хабомаи! Сами перевоспитывались и людям свет знаний и опыт передавали! Подняли производство и культуру людей глубинки.
А теперь опять народился класс паразитов-захребетников, ничего не производящих, но потребляющих за тысячи работяг. Вы последние ток-шоу со «сливками общества» посмотрите! То в героях малолетняя шалава, то вот известная телеведущая-наркоманка, которую медики вытащили с того света, не преминувшая упомянуть, что на ней платьице-эксклюзив известного модельера за 100 тысяч.
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Не знаю кто там на Сахалин ехал при Сталине, если так то по службе.
В Новосибирск когда академ строили особыми условиями людей привлекали. Коттеджи, квартиры, уютный новенький городок в лесу.
А сейчас если по службе посылают из Москвы то служащие увольняются.
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А помните недавнюю тему про нового директора оборонного завода в Искитиме, назначенного из Москвы. Сколько негодования местных пикейных пиджаков! Не нужны им от Москвы люди (инженеры, управленцы, ..), давай деньги и только!
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Деньги — не «давай». Деньги на той территории ОСТАВЬ, где они зарабатываются.
Между прочим по такому принципу США устроены. На Аляске золотая лихорадка была? Быстро свернулась, но железная дорога осталась, поселения остались. Потому что золото после налогов принадлежало старателям. Они на месте расплачивались, дома строили, инфраструктуру. Так территория и развивалась.
А у нас что? Золотишко намыл — сдай ВСЁ. А если нет — то ты чуть ли не террорист, на тебя ФСБ охоту ведёт. Газ добыли в Восточный сибири — в трубу и досвидос. А деньги от продажи — в Москву. Нефть — то же самое. Полезные ископаемые —
то же самое. Территории Сибири в долгосрочную аренду тоже Москва сдаёт… Даже химзавод стоит у нас под носом воняет — а директорат в Москву уехал. И основные доходы надо полагать там же осядут. Даже блин аэродром у нас в городе — а собственность «федеральная», московская.
В итоге живём на родине, но как неродные. Вечные холопы далёкого московского чиновника, которому до нас дела никакого нет.
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Боюсь я таких.
Деньги говорите на местах, в Восточной Сибири оставить.. а мы, вы на что извиняюсь жить будете. Мы что, Восточная Сибирь. Или может мы Ямало-Ненецкий округ? У нас тут скаважина или месторождение золота.
Нам ничего не достанется тогда от той же нефтянки, ни-че-го. Народ отсюда разъедется в ту же Вост Сибирь или ЯНАО.
А пока мы вроде не дотационный регион но и не донор.
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а численность Москвы никто не сравнивал с другими «обычными» городами? Поди раз в 50 народу то там больше и по площади примерно также….
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Сравнивают не с городами, а с регионами в целом! т.е. Москва — Новосибирская ОБЛАСТЬ, уж никак не Новосибирск. Теперь разницу чувствуешь?
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Москва и есть «регион» — субъект федерации, такой же как НСО или Приморский край.
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При чём тут численность? Это обеспеченность в расчёте на ОДНОГО жителя.
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Автор, Мск очень привлекательна для бизнеса и жизни, туда стремятся и оттуда уезжать в провинцию не хотят.
Там сосредоточились большая часть российского бизнеса и лучшие кадры. Еще там нет дотационного села, это город в чистом виде. Поэтому все налоги, «городские» и «областные» достаются только ей.
Ну и как субъект федерации она донор, то есть у нее еще забирают и другим раздают.
Конечно ситуация не совсем идеальная, но что делать? Это как тут верно заметили все равно что винить Новосибирск в том он богат по ср со скажем Куйбышевым и селами.
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Ну на счёт лучших кадров я бы поспорил. Если сравнивать по примерно идентичным зарплатам, то кадры там такие, что иногда плакать хочется когда по работе сталкиваешься. А если брать примерно одинаковые кадры «здесь и там», то в Москве они получают в два, два с половиной раза больше.
Другое дело, что там кадры сильно разнообразней — это факт. У них может быть можно найти специалиста по настройке клапанов двигателя 901.01 от Порша-911 1965-года выпуска, а у нас — увы и ах…
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Новосибирск тоже мегаполис и сосет из своего и соседнего регионов. Но куда меньшего масштаба.
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Москва — метрополия, а остальная страна — это колонии, развитые в той или иной степени. Россия — это последняя империя, которая держит в повиновении много народов. Жаль, что у нас нет нации, как у французов или немцев. Живем в «коммуналке народов», которых силой держат в одной «квартире».
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Метрополия?
Москва такой же субъект федерации как Камчаткий край. Только Москва дает в федбюджет, а Камчатский край берет оттуда.
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«показушная картинка для западного мира?»…Для Пенсионера ключевые слова «западного мира». Про «витрину социализма» забыл в силу возраста. Но скорее всего лукаво не хочет вспоминать. Вся страна была в талонах, кроме Москвы. «Длинное, зелёное, пахнет колбасой?». Электричка из Москвы во времена развитого социализма.
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Да, Россия — нищенка!
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