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Вчера на пресс-конференции было объявлено, что бюджетная обеспеченность Москвы в 30 раз выше остальных регионов.

Получается, Москва — показушная картинка для западного мира, а остальная Россия — нищенка?