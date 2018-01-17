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Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области

После убийства они постепенно растаскивали имущество из дома погибшего. Обвиняемым грозит до пожизненного срока.

17.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области

Дело передано в суд



В суд направлено уголовное дело по обвинению молодых людей в убийстве пожилого соседа, сообщил сегодня, 17 января, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех молодых черепановцев.

25-летний, 18-летний и 19-летний жители Черепанова в зависимости от степени и роли участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Уголовное дело было расследовано Следственным комитетом по сообщению об обнаружении в мае 2017 года трупа 64-летнего черепановца.

По версии следствия, в ночь на 12 мая 2017 года после распития обвиняемыми спиртного в доме потерпевшего в городе Черепаново по ул. Шолохова, двое подельников из корыстных побуждений совершили разбойное нападение на хозяина жилища. Один нанес несколько ударов кулаками потерпевшему в голову, а другой стал душить его ремнем, нанося также удары руками и совком в голову и туловище.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии. Присутствовавший при совершении указанных преступлений третий подельник совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Обвиняемые закопали труп мужчины в подполе дома и скрылись с места преступления. В результате разбойного нападения злоумышленники завладели телевизором стоимостью 5 000 рублей и обнаруженными в подполе денежными средствами в сумме 2 100 рублей.

Через сутки молодые люди решили «наживиться» и вновь незаконно проникли в дом, похитив из дома холодильник стоимостью 7 000 рублей. Днем 15 мая один из них вновь проник в дом потерпевшего и похитил двигатель от стиральной машины стоимостью 2 000 рублей.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Влияние алкоголя на мозг
    Влияние алкоголя на мозг человека. Установлено, что этиловый спирт воздействует на нервную систему и мозг человека в 3 этапа:
    на первом этапе возникает чувство эйфории или агрессии;
    на втором этапе происходит гибель миллионов нейронов и отравление организма;
    на третьем наступает деградация ЦНС и головного мозга. Восстановить полноценную работу мозга после наступления этого этапа очень трудно. Часто человек навсегда теряет некоторые способности.

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