Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области





В суд направлено уголовное дело по обвинению молодых людей в убийстве пожилого соседа, сообщил сегодня, 17 января, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех молодых черепановцев.

25-летний, 18-летний и 19-летний жители Черепанова в зависимости от степени и роли участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Уголовное дело было расследовано Следственным комитетом по сообщению об обнаружении в мае 2017 года трупа 64-летнего черепановца.

По версии следствия, в ночь на 12 мая 2017 года после распития обвиняемыми спиртного в доме потерпевшего в городе Черепаново по ул. Шолохова, двое подельников из корыстных побуждений совершили разбойное нападение на хозяина жилища. Один нанес несколько ударов кулаками потерпевшему в голову, а другой стал душить его ремнем, нанося также удары руками и совком в голову и туловище.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии. Присутствовавший при совершении указанных преступлений третий подельник совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Обвиняемые закопали труп мужчины в подполе дома и скрылись с места преступления. В результате разбойного нападения злоумышленники завладели телевизором стоимостью 5 000 рублей и обнаруженными в подполе денежными средствами в сумме 2 100 рублей.

Через сутки молодые люди решили «наживиться» и вновь незаконно проникли в дом, похитив из дома холодильник стоимостью 7 000 рублей. Днем 15 мая один из них вновь проник в дом потерпевшего и похитил двигатель от стиральной машины стоимостью 2 000 рублей.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.