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14 лет священнику-педофилу дал суд

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14 лет священнику-педофилу дал суд

Суд признал экс-служителя РПЦ Глеба Грозовского виновным в надругательстве над девочками в православных лагерях.

17.01.2018 Фото: © РИА Новости / Кирилл Чулков 2 коммент.

14 лет священнику педофилу дал суд

Глеб Грозовский во время приговора

Приозерский городской суд Ленинградской области признал священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в педофилии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Его приговорили к 14 годам колонии. Кроме того, Грозовский должен будет выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013-м.

Священник пообещал обжаловать приговор и сказал журналистам, что в тюрьме готов написать книгу.

«Наказание от слова «наказ». Кого Бог любит, кого избирает, тому и помогает проходить через какие-то сложности… Нормальные книги писал только тот, кто был за решеткой», — заявил осужденный.

Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили осенью 2013 года, тогда же РПЦ отстранила его от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле: сначала заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд — его личная инициатива.

Осенью 2014 года израильская полиция задержала служителя церкви, а два года спустя его экстрадировали в Россию.

Еще находясь за границей, священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.

Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима, защита настаивала на оправдании. Как и все дела о педофилии, материалы в отношении Грозовского рассматривались в закрытом режиме.


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(2) Комментариев

  1. Шкипер

    Попята то молчат) язычок то засунули….

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  2. Аноним

    Хорошо, что он не поддерживал навального, а то и этого поппа ему бы приписали.

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