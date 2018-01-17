Спа-Центр Борвиха Hotel&Spa — наше искусство для Вашей красоты

Спа — Центр Борвиха Hotel&Spa – это возможность погрузиться в безмятежный отдых, наслаждаясь расслабляющими Спа-сеансами и волшебной атмосферой уединения. Уникальное расположение Центра позволяет укрыться от городской суеты в окружении сибирской природы и испытать на себе настоящую релаксацию души и тела, не выезжая из города.

К Вашему вниманию зона с пещерой для релаксации, согревающая сауна, а также чайная церемония. Для гостей Спа-центра эти виды отдыха являются абсолютно бесплатными.

В Спа — Центре Борвиха Hotel&Spa позаботятся не только о Вашем здоровье, но и о красоте. Мы предлагаем широкий выбор оригинальных Спа-процедур, талассотерапию, различные косметологические программы для лица: безоперационное омоложение с помощью специальных аппаратов, эстетические программы по питанию и увлажнению кожи, а также массажи лица. Кроме этого, мы предоставляем разнообразные бьюти-услуги, в том числе ногтевой сервис, а также услуги парикмахерского зала. Наши цены Вас приятно удивят.

Маникюр + SHELLAC 850 руб. / Педикюр + SHELLAC 1450 руб.

Обширное СПА-меню позволяет подобрать те процедуры, которые подойдут именно Вам, а наши специалисты с удовольствием помогут сделать выбор.