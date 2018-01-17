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Спа-Центр Борвиха Hotel&Spa — наше искусство для Вашей красоты

Приглашаем Вас в Спа-Центр Борвиха Hotel&Spa и спешим рассказать о самых полезных и приятных предложениях Спа-Центра. Отдых в нашем центре доступен всем желающим — подарите себе минуты истинного наслаждения и счастья!

17.01.2018 Фото: Борвиха Нет комментариев

Приглашаем Вас в Спа-Центр Борвиха Hotel&Spa и спешим рассказать о самых полезных и приятных предложениях Спа-Центра. Отдых в нашем центре доступен всем желающим — подарите себе минуты истинного наслаждения и счастья!

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

Спа — Центр Борвиха Hotel&Spa – это возможность погрузиться в безмятежный отдых, наслаждаясь расслабляющими Спа-сеансами и волшебной атмосферой уединения. Уникальное расположение Центра позволяет укрыться от городской суеты в окружении сибирской природы и испытать на себе настоящую релаксацию души и тела, не выезжая из города.

К Вашему вниманию зона с пещерой для релаксации, согревающая сауна, а также чайная церемония. Для гостей Спа-центра эти виды отдыха являются абсолютно бесплатными.

В Спа — Центре Борвиха Hotel&Spa позаботятся не только о Вашем здоровье, но и о красоте. Мы предлагаем широкий выбор оригинальных Спа-процедур, талассотерапию, различные косметологические программы для лица: безоперационное омоложение с помощью специальных аппаратов, эстетические программы по питанию и увлажнению кожи, а также массажи лица. Кроме этого, мы предоставляем разнообразные бьюти-услуги, в том числе ногтевой сервис, а также услуги парикмахерского зала. Наши цены Вас приятно удивят.

 Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты Маникюр + SHELLAC 850 руб. / Педикюр + SHELLAC 1450 руб.

Обширное СПА-меню позволяет подобрать те процедуры, которые подойдут именно Вам, а наши специалисты с удовольствием помогут сделать выбор.

Массаж

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

Настоящий подарок для тела — это массаж. Он не только способствует релаксации всего организма, что так необходимо при современных темпах жизни, но и помогает снять мышечное напряжение, а также сохраняет кожу упругой и красивой. В зависимости от применяемой техники, массаж способен справиться со множеством задач: классический поможет избавиться от чувства напряжения в мышцах, а антицеллюлитный справится с несовершенствами кожи. Кроме этого, в Спа — Центре Борвиха Hotel&Spa, представлены экзотические виды массажа, например, тайский масляный массаж и гавайский массаж Ломи Ломи. Вы погрузитесь в незабываемые минуты приятного отдыха!

 Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты 40 минут 1500 руб. / 1 час 1700 руб.

Талассотерапия

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

В Спа — Центре Борвиха Hotel&Spa Вы можете посетить сеансы талассотерапии, которые включают в себя разнообразные процедуры, основанные на применении щедрых морских даров. Гидромассажные ванны, пилинги и обертывания насытят кожу полезными микроэлементами и минералами, а также поспособствуют укреплению ее тонуса. Во время сеанса используются морские грязи, водоросли, глина, а также натуральные кремовые маски — шоколадные, фруктовые, молочные и другие.

Уходы по лицу от 2200 руб.

Уходы по телу от 1500 руб.

Индивидуальные СПА-программы для женщин и мужчин

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

Специалисты Спа-Центра Борвиха Hotel&Spa разработали специальные комплексы процедур для поддержки Вашего здоровья и красоты. Для каждого гостя составляется Спа-программа, которая направлена на решение определенных задач: укрепление мышц, уход за кожей, похудение и многое другое. Цены на Спа-пакеты начинаются от 2400 руб. Предлагаем Вашему вниманию полюбившиеся многим гостям программы.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красотыХИТЫ: Шоколадная программа «Королевское наслаждение»: 1 час 30 минут / 3700 руб. Сладкий отдых для души и тела! В программу включен шоколадный пилинг, эффективный массаж проблемных зон, обертывание шоколадной глиной, а в завершении — массаж с шоколадным кремом.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красотыМолочная программа «Секрет Клеопатры»: 2 часа / 5500 руб. Все знают об удивительном предании, согласно которому, женщина неординарного характера и непревзойденной красоты — Клеопатра, принимала омолаживающие ванны из молока. Уникальная Спа-программа включает в себя принятие молочной гидромассажной ванны, массаж по Вашему выбору, пилинг, обертывание с эффективным кремом-маской, а также нанесение увлажняющего крема.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красотыПантовая программа «Сибирское здоровье»: 1 час 40 минут / 4200 руб. Вас ожидает массаж, пилинг на основе морской грязи и водорослей, а также гидромассажная ванна с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов марала.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красотыПрограмма «Релакс»: 1 час / 2400 руб. Простая, но невероятно эффективная программа, поможет справиться со стрессом и отдохнуть, укрывшись от каждодневной суеты. На сеансе Вас ждет расслабляющий массаж, гидромассажная аромаванна и в финале увлажнение кожи.

СПА для двоих

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

СПА для двоих — это необычное романтическое свидание, которое перенесет Вас в далекое путешествие. Удивительные экзотические страны, роскошная восточная сказка или освежающее морское приключение — выбор за Вами!

Какую бы СПА программу для двоих вы не выбрали, забота и внимание наших специалистов позволит полностью отрешиться от повседневных забот и разделить несколько незабываемых часов удовольствия с любимым человеком.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красотыХИТЫ: Цитрусовая программа «Райское наслаждение»: 2 часа / 9900 руб. Расслабляющий массаж и ароматная ванна при свечах создадут романтическое настроение и позволят погрузиться в фантазии о райский островах. После этапа релаксации Вас ожидает очищающий пилинг и обертывание увлажняющим кремом-маской. Приятная музыка и неповторимые ароматы станут завершающим штрихом Вашего романтического свидания.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красотыВодорослевая программа «Морская лагуна»: 1 час 50 минут / 8900 руб. Вы перенесетесь на морской берег, наполненный волшебным сладко-соленым ароматом. Программа включает в себя деликатный пилинг морской солью, водорослевую аромаванну, а также обертывание с альгосывороткой, которая насыщена морскими водорослями. В завершении процедуры, Вас ожидает расслабляющий массаж головы.

СПА для беременных женщин и кормящих мам от 3400 руб.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

СПА для будущих и кормящих мам — это предложение, которое стремительно набирает популярность. Расслабляющий сеанс поможет поддержать хорошую физическую форму, в чем так нуждается организм будущей или кормящей мамы, а также улучшит общее самочувствие и поднимет настроение. При составлении программ, наши специалисты учли все возможные противопоказания, поэтому СПА-процедуры абсолютно безопасны и максимально полезны для здоровья женщин.

СПА для детей от 1900 руб.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

В Спа — Центре Борвиха Hotel&Spa можно устроить полноценный отдых вместе с самыми маленькими членами семьи. Детские СПА — процедуры направлены на общее оздоровление организма, а также способствуют укреплению иммунитета. Кроме этого, они помогут снизить психоэмоциональное напряжение ребёнка, и подарят полноценный и качественный отдых. Наши специалисты смогут найти подход к каждому ребенку и создадут комфортную и дружелюбную атмосферу. Семейный поход в Спа — Центр Борвиха Hotel&Spa: удовольствие вместе с пользой!

ХИТ: Цитрусовая программа «Оранжевое удовольствие»: 1 час 30 минут / 2900 руб. В сеанс включен детский массаж, посещение гидромассажной аромаванны и финишное увлажнение кожи. Насыщенные ароматы цитрусовых из далеких тропических стран, подарят заряд энергии и бодрости.

Спешим Вас обрадовать! Отдых в сауне, посещение пещеры для релаксации, а также чайная церемония для гостей Спа – центра являются БЕСПЛАТНЫМИ.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты

СПА – сертификат – это чудесный и незабываемый подарок, который без сомнения порадует получателя! Спа-Центр Борвиха Hotel&Spa предлагает возможность выбрать любой удобный вариант: Вы можете подарить сертификат на определенные услуги, или денежный сертификат, который получатель сможет реализовать в Спа-Центре на свое усмотрение.

От такого подарка останутся только самые приятные впечатления, ведь вы дарите самое ценное: положительные эмоции и незабываемые ощущения.

В преддверии праздников 14 февраля, 23 февраля и 8 марта приглашаем Вас воспользоваться услугами Спа-Центра Борвиха Hotel&Spa и приобрести подарочные сертификаты.

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты Мы ждём Вас по адресу: ул. Морская, территория отеля Борвиха

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты Телефон: +7(383) 212-59-88

www.hotelborviha.ru

Спа Центр Борвиха Hotel&Spa наше искусство для Вашей красоты Мы работаем без выходных с 10.00 до 22.00

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