Бердчане задолжали по имущественному налогу около 44 млн рублей
По имущественному налогу задолжали десятки миллионов рублей жители Бердска. Общая сумма на 17 января 2018 года составляет около 44 млн рублей.
— У нас оказывается даже в администрации не платят. Забывают. Кто за машину забыл заплатить, кто за дачу. Там платежи — 3600, 1800, 500 рублей. Ну, лежит 500 рублей за дачный участок — пусть лежит. В итоге 44 млн рублей долга. Сейчас с Перемитиной (начальник инспекции ФНС — прим. ред.) выбираю данные конкретно по своим бюджетным, — рассказал первый вице-мэр Бердска Александр Тужик на заседании комитета по промышленности берсдкого горсовета.
По словам первого вице-мэра, продолжает висеть долг по земельному налогу. Хотя уже есть судебные решения, работают приставы. Было 20 млн рублей долга.
— Буду с гаражными кооперативами совещание проводить. Порядка 5 млн рублей долга. Годами накоплено, а через три года уже ничего не предъявишь. И получается, что на сегодняшний день мы предъявляем гаражному кооперативу как юридическому лицу, а гаражникам-физлицам не предъявляем. Может возникнуть дилемма, когда гаражные кооперативы объявят себя банкротами, — подчеркнул Александр Михайлович.
С Тужиком не согласилась депутат Елена Белова. Она уверила, что гаражные кооперативы не будут объявлять себя банкротами. Ведь нужно собирать кучу документов.
— Все считают, что они никому не обязаны, а государство должно платить за них. Мы сейчас работу начали. Проблема заключается в том, что гаражный кооператив есть, а имущество не оформлено. Наложить арест на это имущество не представляется возможным, — отметил первый вице-мэр.
Не платят налоги сотрудники администрации Бердска
Долги по налогу за имущество чиновники объясняют забывчивостью.
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мы пенсионеры платим попробуй забыть.что будет
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не ври.Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога
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Гугл говорит что на 1 квартиру, на остальные 4 увы.
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И там кризис
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Первому заму больше занятся нечем этим и обьясняется весь бардак в городе у нас ведь больше проблем нет
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