Не платят налоги сотрудники администрации Бердска

По имущественному налогу задолжали десятки миллионов рублей жители Бердска. Общая сумма на 17 января 2018 года составляет около 44 млн рублей.

— У нас оказывается даже в администрации не платят. Забывают. Кто за машину забыл заплатить, кто за дачу. Там платежи — 3600, 1800, 500 рублей. Ну, лежит 500 рублей за дачный участок — пусть лежит. В итоге 44 млн рублей долга. Сейчас с Перемитиной (начальник инспекции ФНС — прим. ред.) выбираю данные конкретно по своим бюджетным, — рассказал первый вице-мэр Бердска Александр Тужик на заседании комитета по промышленности берсдкого горсовета.

По словам первого вице-мэра, продолжает висеть долг по земельному налогу. Хотя уже есть судебные решения, работают приставы. Было 20 млн рублей долга.

— Буду с гаражными кооперативами совещание проводить. Порядка 5 млн рублей долга. Годами накоплено, а через три года уже ничего не предъявишь. И получается, что на сегодняшний день мы предъявляем гаражному кооперативу как юридическому лицу, а гаражникам-физлицам не предъявляем. Может возникнуть дилемма, когда гаражные кооперативы объявят себя банкротами, — подчеркнул Александр Михайлович.

С Тужиком не согласилась депутат Елена Белова. Она уверила, что гаражные кооперативы не будут объявлять себя банкротами. Ведь нужно собирать кучу документов.

— Все считают, что они никому не обязаны, а государство должно платить за них. Мы сейчас работу начали. Проблема заключается в том, что гаражный кооператив есть, а имущество не оформлено. Наложить арест на это имущество не представляется возможным, — отметил первый вице-мэр.