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Не платят налоги сотрудники администрации Бердска

Долги по налогу за имущество чиновники объясняют забывчивостью. С должниками работает первый вице-мэр.

17.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Не платят налоги сотрудники администрации Бердска

Бердчане задолжали по имущественному налогу около 44 млн рублей

По имущественному налогу задолжали десятки миллионов рублей жители Бердска. Общая сумма на 17 января 2018 года составляет около 44 млн рублей.

— У нас оказывается даже в администрации не платят. Забывают. Кто за машину забыл заплатить, кто за дачу. Там платежи — 3600, 1800, 500 рублей. Ну, лежит 500 рублей за дачный участок — пусть лежит. В итоге 44 млн рублей долга. Сейчас с Перемитиной (начальник инспекции ФНС — прим. ред.) выбираю данные конкретно по своим бюджетным, — рассказал первый вице-мэр Бердска Александр Тужик на заседании комитета по промышленности берсдкого горсовета.

По словам первого вице-мэра, продолжает висеть долг по земельному налогу. Хотя уже есть судебные решения, работают приставы. Было 20 млн рублей долга.

— Буду с гаражными кооперативами совещание проводить. Порядка 5 млн рублей долга. Годами накоплено, а через три года уже ничего не предъявишь. И получается, что на сегодняшний день мы предъявляем гаражному кооперативу как юридическому лицу, а гаражникам-физлицам не предъявляем. Может возникнуть дилемма, когда гаражные кооперативы объявят себя банкротами, — подчеркнул Александр Михайлович.

С Тужиком не согласилась депутат Елена Белова. Она уверила, что гаражные кооперативы не будут объявлять себя банкротами. Ведь нужно собирать кучу документов.

— Все считают, что они никому не обязаны, а государство должно платить за них. Мы сейчас работу начали. Проблема заключается в том, что гаражный кооператив есть, а имущество не оформлено. Наложить арест на это имущество не представляется возможным, — отметил первый вице-мэр.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Не платят налоги сотрудники администрации Бердска
    Долги по налогу за имущество чиновники объясняют забывчивостью.
    ;) ;) ;)

    Thumb up 5 Thumb down 2

  2. павел

    мы пенсионеры платим попробуй забыть.что будет

    Thumb up 7 Thumb down 3

  3. Аноним

    И там кризис

    Thumb up 1 Thumb down 2

  4. Гость

    Первому заму больше занятся нечем этим и обьясняется весь бардак в городе у нас ведь больше проблем нет

    Thumb up 9 Thumb down 1

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