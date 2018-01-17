Суд арестовал директора винзавода Бердска за противодействие следствию

Уже около 20.40 в среду, 17 января, Бердский суд огласил решение по избранию меры пресечения Ирине Власенко, директору компании «Сибинвестпром-3″, больше известной в Бердске как винзавод. Председатель суда Павел Яковинов отправил Власенко под стражу на 2 месяца, передает из суда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Адвокат Власенко просил суд оставить подзащитную под домашним арестом, так как в 56-летнем возрасте с букетом заболеваний опасно женщине находиться в СИЗО. Накануне госпожа Власенко готовилась к плановой госпитализации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в коттедже Ирины Валентиновны прошли обыски в рамках уголовного дела, которое возбудил СК 15 января в связи в воспрепятствованием осуществлению следственных действий. По версии следствия, она не пускала на территорию завода силовиков, прятала работающих у нее нелегальных мигрантов, писала жалобы на следователей.

Правоохранители делали это в рамках расследования уголовных дел, инициированных ФСБ, по факту производства на территории бывшего бердского винзавода суррогатного алкоголя в промышленном масштабе.

«Курьер. Среда, Бердск» уже сообщал, что первое уголовное дело в отношении ООО «Сибинвестпром-3» было возбуждено в июле 2017 года — по факту производства в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными акцизными марками, совершённое в особо крупном размере.

Перед этим правоохранители и представители Росалкогольрегулирования три дня осматривали производственные помещения и склады винзавода.

Тогда на предприятии было изъято около 470 тонн контрафактной продукции крепостью 6,8 % под видом торговых марок «MARTINA» и «FORTUNA». Кроме того, было изъято около 19 тонн спирта, вывезенного с территории предприятия на 20 фурах.

Второе уголовное дело возбудили в начале декабря 2017 года по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой». В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 100 литров спирта и 172 800 бутылок алкогольной продукции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году компанию «Сибинвестпром-3″ оштрафовали на 100 тыс. рублей за использование синтетического красителя. Росалкогольрегулирование даже хотел лишить компанию лицензии.

В полусладкое вино «Красное» производитель добавлял кармуазин (Е122), который допускается только в винных напитках. Таким образом, происходит обман покупателей, так как под видом натурального продукта – фруктового вина, потребитель получает винный напиток, который может изготавливаться с добавлением ароматических, вкусовых добавок, красителей и воды.

В судебном заседании 17 января следствие и гособвинение настаивали на содержании Власенко под стражей в СИЗО, аргументируя тем, что она может скрыться от следствия, давить на свидетелей и продолжать препятствовать следствию. И приводили примеры, как директор предприятия запрещала проходить сотрудникам Росалкогольрегулирования на территорию предприятия. Включала сирены и под их звуки якобы прятала продукцию от проверяющих.

Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при обыске на винзаводе обнаружили литературу на арабском языке, которую следствие посчитало экстремистской. Это, как полагает обвинения, тоже относится к отягчающим обстоятельствам.

С ходатайством о мере пресечения в виде заключения под стражу обратилась замруководителя следственного отдела СКР по Бердску Вера Шаванова. Гособвинение поддерживала помощник прокурора города Анна Белова. Оперативное сопровождение осуществлял представитель ФСБ (именно это ведомство инициировало проверки на винзаводе и уголовные дела).

Сама Ирина Валентиновна не согласилась с выводами следствия. Она рассказала суду о «самым страшном в ее жизни дне», когда на предприятии проводили обыски. Власенко подчеркнула: следователи выбили все двери в заводских помещениях, забрали все документы, в том числе на китайском языке. Все это вывозили на четырех грузовиках. Подозреваемая уверена, что не препятствовала следствию. По ее словам, она водила следователей «с фонариком по всем темным углам».

Ирина Власенко и ее адвокаты уверяли, что она даже не является руководителем, а лишь сдает площади в аренду. Дескать не она нанимала людей, не она платила им зарплату. Однако несколько свидетелей именно ее назвали «большим начальником».

В суде озвучили показания свидетелей: винный напиток делали из разведенного спирта и красителей, завозимых мешками. Сырье якобы доставляли по ночам и держали в больших емкостях. Зачитали информацию из протоколов следствия о том, что работники винзавода продавали спирт по 100 рублей за литр. Как говорят свидетели, Ирина Власенко знала об этом.

Выслушав стороны и изучив материалы дела, судья Павел Яковинов принял решение взять Ирину Власенко под стражу. Из зала суда подозреваемую в наручниках и под конвоем увезли в следственный изолятор.