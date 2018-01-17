КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам 1-х комнатную
Продам 2-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
ПРОДАМ 1-ю с хорошим ремонтом в новом доме
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска

Штрафы за парковку на газоне хотят вернуть в Бердске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске

В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска

Антибиотики и «любимые» обезболивающие не могут купить без рецепта жители Бердска

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска

Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области

14 лет священнику-педофилу дал суд

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Кредит в 76 млн рублей берет власть Бердска на покрытие дефицита бюджета

Кредит дается на год. За пользование деньгами чиновники готовы отдать 8,87 млн рублей.

17.01.2018 Фото: Википедии 2 коммент.

Кредит в 76 млн рублей берет власть Бердска на покрытие дефицита бюджета

Кредит выделят на покрытие дефицита


Власть Бердска возьмет кредит в 76 млн рублей на год. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Конкурс состоится 5 февраля. За предоставление такой суммы чиновники готовы отдать 8,87 млн рублей, что соответствует 11,67% годовых.

В документах закупки сказано, что кредитор открывает заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в 76 млн рублей сроком на 365 дней с даты заключения контракта. Кредит дается для покрытия дефицита бюджета Бердска и погашения долговых обязательств.

Использование кредитной линии осуществляется любыми суммами в пределах свободного остатка лимита задолженности в течение срока действия муниципального контракта.

Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение действия контракта, взимание дополнительных комиссий недопустимо. Кредит дается без предоставления обеспечения исполнения обязательств.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Суд арестовал директора винзавода Бердска за противодействие следствию В Бердске суд арестовал Ирину Власенко, которую считают директором винзавода Есть в Бердске клуб масштабного моделирования?

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Так может быть нужно меньше праздников устраивать с салютами, а больше техники для чистки дорог покупать? Откуда такие цифры, если чего не коснись у нас нет.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Галина

    Странно, совсем недавно под залог здания администрации взяли кредит, теперь опять кредит……. Похоже наши варяги наберут кредитов и свалят в нск, а там не доступны будут. Терепу тоже повысили когда мэрия заложена была. И останется наш город у разбитого корыта.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% на гостиную Виктория
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика