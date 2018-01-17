Кредит в 76 млн рублей берет власть Бердска на покрытие дефицита бюджета

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Так может быть нужно меньше праздников устраивать с салютами, а больше техники для чистки дорог покупать? Откуда такие цифры, если чего не коснись у нас нет.
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Странно, совсем недавно под залог здания администрации взяли кредит, теперь опять кредит……. Похоже наши варяги наберут кредитов и свалят в нск, а там не доступны будут. Терепу тоже повысили когда мэрия заложена была. И останется наш город у разбитого корыта.
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