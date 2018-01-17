Кредит в 76 млн рублей берет власть Бердска на покрытие дефицита бюджета

Власть Бердска возьмет кредит в 76 млн рублей на год. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. Конкурс состоится 5 февраля. За предоставление такой суммы чиновники готовы отдать 8,87 млн рублей, что соответствует 11,67% годовых.

В документах закупки сказано, что кредитор открывает заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в 76 млн рублей сроком на 365 дней с даты заключения контракта. Кредит дается для покрытия дефицита бюджета Бердска и погашения долговых обязательств.

Использование кредитной линии осуществляется любыми суммами в пределах свободного остатка лимита задолженности в течение срока действия муниципального контракта.

Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение действия контракта, взимание дополнительных комиссий недопустимо. Кредит дается без предоставления обеспечения исполнения обязательств.