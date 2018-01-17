Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска

Управляющие компании пожаловались на то, что пожарным невозможно отыскать гидранты. При этом, по мнению коммунальщиков, очищать их — обязанность ресурсоснабжающей организации.
— С гидрантами сам вчера лично наблюдал такую ситуацию: дом №58 на ул. К. Маркса, стоит пожарная (машина), тыкает в снег. Вместе искали. А у нас в Бердске особый режим по пожарной ситуации введен! — обратил внимание на проблему директор УК «Уют» Антон Борзенков на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. — Это же 10 минут там, 10 минут — там, а, может быть, дом горит!
Антон Владимирович выразил готовность обозначать гидранты треугольниками. Но необходимо актуализировать схему.
Директор УК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко высказался о том, что за гидрантами должны следить ресурсники:
— Согласно действующего законодательства, за состоянием пожарных гидрантов должны следить собственник предприятия коммунального хозяйства. А нас все это плавно, аккуратно, технично спихивается на управляющие компании.
Начальник УЖКХ Владимир Захаров предложил обозначать гидранты не только треугольниками, но и флажками.
— Если гидрант находится в непосредственной близости от дома, то там должен стоять флаг. Действительно, красный флаг должен стоять.
Власти призвали УК отнестись к этому вопросу серьезно. УК высказали такое же пожелание и чиновникам.
Забили бы в 2ГИС гидранты свои.
Смартфоны счас у всех.
А то то флаг сломают, как вчера, снегом занесет.
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откопать !!!! немедленно……………….где там алименщики задолжники…………
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актуализируйте схему, где все сети нанесены, вот на ней и нарисуйте красные ФЛАГИ! Задолбали со своими выдумками! Скоро нужно будет флаг поставить на гидрант, на стене дома схему прикрепить и приложить анализы крови и мочи дворника!!!
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