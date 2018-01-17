Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска

Управляющие компании пожаловались на то, что пожарным невозможно отыскать гидранты . При этом, по мнению коммунальщиков, очищать их — обязанность ресурсоснабжающей организации.

— С гидрантами сам вчера лично наблюдал такую ситуацию: дом №58 на ул. К. Маркса, стоит пожарная (машина), тыкает в снег. Вместе искали. А у нас в Бердске особый режим по пожарной ситуации введен! — обратил внимание на проблему директор УК «Уют» Антон Борзенков на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. — Это же 10 минут там, 10 минут — там, а, может быть, дом горит!

Антон Владимирович выразил готовность обозначать гидранты треугольниками. Но необходимо актуализировать схему.

Директор УК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко высказался о том, что за гидрантами должны следить ресурсники:

— Согласно действующего законодательства, за состоянием пожарных гидрантов должны следить собственник предприятия коммунального хозяйства. А нас все это плавно, аккуратно, технично спихивается на управляющие компании.

Начальник УЖКХ Владимир Захаров предложил обозначать гидранты не только треугольниками, но и флажками.

— Если гидрант находится в непосредственной близости от дома, то там должен стоять флаг. Действительно, красный флаг должен стоять.

Власти призвали УК отнестись к этому вопросу серьезно. УК высказали такое же пожелание и чиновникам.