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Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска

Заваленные снегом гидранты затрудняют работу пожарных. А ведь в их деле каждая секунда дорога.

17.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска

Зимой гидранты отыскать проблематично

Управляющие компании пожаловались на то, что пожарным невозможно отыскать гидранты. При этом, по мнению коммунальщиков, очищать их — обязанность ресурсоснабжающей организации.

— С гидрантами сам вчера лично наблюдал такую ситуацию: дом №58 на ул. К. Маркса, стоит пожарная (машина), тыкает в снег. Вместе искали. А у нас в Бердске особый режим по пожарной ситуации введен! — обратил внимание на проблему директор УК «Уют» Антон Борзенков на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. — Это же 10 минут там, 10 минут — там, а, может быть, дом горит!

Антон Владимирович выразил готовность обозначать гидранты треугольниками. Но необходимо актуализировать схему.

Директор УК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко высказался о том, что за гидрантами должны следить ресурсники:

— Согласно действующего законодательства, за состоянием пожарных гидрантов должны следить собственник предприятия коммунального хозяйства. А нас все это плавно, аккуратно, технично спихивается на управляющие компании.

Начальник УЖКХ Владимир Захаров предложил обозначать гидранты не только треугольниками, но и флажками.

— Если гидрант находится в непосредственной близости от дома, то там должен стоять флаг. Действительно, красный флаг должен стоять.

Власти призвали УК отнестись к этому вопросу серьезно. УК высказали такое же пожелание и чиновникам.


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(3) Комментариев

  1. Шестеренкин

    Забили бы в 2ГИС гидранты свои.
    Смартфоны счас у всех.
    А то то флаг сломают, как вчера, снегом занесет.

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  2. Аноним

    откопать !!!! немедленно……………….где там алименщики задолжники…………

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  3. житель

    актуализируйте схему, где все сети нанесены, вот на ней и нарисуйте красные ФЛАГИ! Задолбали со своими выдумками! Скоро нужно будет флаг поставить на гидрант, на стене дома схему прикрепить и приложить анализы крови и мочи дворника!!!

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