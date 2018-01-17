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После резни в пермской школе Васильева призвала заниматься воспитанием детей

Министр образования отметила, что сейчас подростки совсем не те, что были 20 лет назад, и детям нужно помочь в переходном возрасте.(ВИДЕО)

17.01.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

После резни в пермской школе Васильева призвала заниматься воспитанием детей

Ольга Васильева, министр образования РФ

Министр образования РФ Ольга Васильева после происшествия в пермской школе призвала больше заниматься воспитанием детей и помогать им преодолевать переходный возраст.

«Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нужно заниматься тем, о чем много говорим, — воспитанием наших детей», — сказала Васильева журналистам.

«Конечно, мы с вами должны понимать, что переходный возраст при тех вызовах, которые существуют, проходит совершенно иначе, чем 20 лет назад. Эти новые вызовы мы должны осознавать, в них жить и помогать нашим детям постоянно», — добавила она.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Видео РИА Новости


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