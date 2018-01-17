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В России стали меньше пить спиртного

Потребление алкоголя среди россиян снизилось на 80% за семь лет. Но Минздрав изучает практику изображения на бутылках пугающих картинок.

17.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

В России стали меньше пить спиртного

Недостатка в алкоголе в Бердске нет

За последние пять-семь потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила на деловом завтраке в ходе Гайдаровского форума.

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«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — сказала Скворцова.

Она также отметила, что удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.

На прошлой неделе стало известно, что Минздрв изучает предложение общественников печатать на бутылках с алкоголем пугающие картинки аналогично тому, как это делается для сигаретных пачек, передает РИА Новости.


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