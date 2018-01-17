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Госдолг Новосибирской области составляет более 47 млрд рублей

По итогам 2017 года он снижен на 723,8 млн рублей. Область вошла в число регионов с долговой нагрузкой ниже 50%.

17.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Госдолг Новосибирской области составляет более 47 млрд рублейПредварительные итоги исполнения областного бюджета 2017 года характеризуются позитивными показателями: доходы бюджета – 124,7 млрд рублей, 100,3% к плану года, расходы бюджета — 121,3 млрд рублей, 95,9% плана года, объем государственного долга за 2017 год снижен на 723,8 млн рублей и составил 47,1 млрд рублей.

Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2016 года, положившее задел для успешного исполнения бюджета 2017 года, а также уверенная динамика поступления собственных доходов в течение всего финансового года. Эти факторы позволили обеспечить ритмичное финансирование всех расходов, предусмотренных законом о бюджете и достичь сбалансированного результата исполнения бюджета без увеличения объема долга региона.

Стабильное поступление в бюджет доходов, а также структурные изменения долга обеспечили существенное снижение расходов на его обслуживание, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства. Увеличение доли дешевых бюджетных кредитов и сокращение до минимума обязательств перед коммерческими банками позволили достичь наименьшего значения долга по итогам января-ноября, когда снижение составило 8,4 млрд рублей, а долг Новосибирской области опустился ниже планки 40 млрд рублей.

И только в декабре 2017 года в связи с завершением финансового года для финансирования расходов было проведено первое плановое кредитование. В целом же по итогам года сокращение заимствований превысило их привлечение. Как результат – сокращение объема государственного долга на 723,8 млн рублей и снижение расходов на обслуживание долга в 2017 году на 633,1 млн рублей по сравнению с 2016 годом.

Итогом управления государственным долгом региона за 2017 год стало снижение долговой нагрузки на 3,4%, с 47,6 до 44,2%. Новосибирская область с 2016 года уверенно входит в группу регионов, имеющих долговую нагрузку ниже 50%.

Сохранение объема государственного долга на стабильном уровне и снижение долговой нагрузки – одна из основных задач на 2018 год, устанавливающая и определяющая подходы по формированию и исполнению бюджета.


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