Экстремистскую книгу на арабском языке нашли при обысках на винзаводе Бердска
Штрафы за парковку на газоне хотят вернуть в Бердске
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина открылся в Бердске
В ожидании приговора обвиняемая в мошенничестве экс-директор турфирмы из Бердска
Антибиотики и «любимые» обезболивающие не могут купить без рецепта жители Бердска
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Красными флагами отметят пожарные гидранты во дворах Бердска
Задушили и закопали пожилого соседа трое молодых жителей Новосибирской области