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Как кормить грудью и какие выплаты вам положены при рождении ребенка читайте в спецпроекте «Курьер.Среда.Бердск»

Проект «Привет, я родился!» выйдет 24 января. Часть тиража мы дарим в роддом. Приглашаем рекламодателей!

17.01.2018 Фото: pixabay.com 2 коммент.

Как кормить грудью и какие выплаты вам положены при рождении ребенка читайте в спецпроекте «Курьер.Среда.Бердск»

Привет! Я родился! А мы рады!

Как кормить грудью, чтобы избежать мастита? Как ухаживать за собой после родов и на какие сигналы в своем организме обратить внимание? Какие выплаты положены за первого/второго/третьего ребенка? Федеральные и региональные.
Какие прививки положены младенцу в первые месяцы жизни? Как общаться с малышом? Об этом и многом другом в спецпроекте редакции «Курьер.Среда.Бердск» — «Привет, я родился!». Проект выйдет в первом номере газеты – 24 января.
Часть тиража мы передадим в роддом Бердска для того, чтобы спецпроект вручали в течение года мамочкам.
Статьи подготовлены совместно со специалистами ЦГБ и роддома.
Приглашаем рекламодателей! Сообщите о ваших услугах и товарах для новорожденных и их мам. Вы получите целевую аудиторию. И реклама сработает!
Звоните по вопросам рекламы: 2-15-51, 8-913-947-84-69, 8-909-532-95-38, 8-983-315-11-31.
С Новым годом и Рождеством!
Ваша редакция «Курьер.Среда.Бердск»


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После резни в пермской школе Васильева призвала заниматься воспитанием детей Госдолг Новосибирской области составляет более 47 млрд рублей В России стали меньше пить спиртного

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Предлагаю часть тиража еще отдать в детский дом и приют Юнона.

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