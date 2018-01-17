Как кормить грудью и какие выплаты вам положены при рождении ребенка читайте в спецпроекте «Курьер.Среда.Бердск»

Как кормить грудью, чтобы избежать мастита? Как ухаживать за собой после родов и на какие сигналы в своем организме обратить внимание? Какие выплаты положены за первого/второго/третьего ребенка? Федеральные и региональные.

Какие прививки положены младенцу в первые месяцы жизни? Как общаться с малышом? Об этом и многом другом в спецпроекте редакции «Курьер.Среда.Бердск» — «Привет, я родился!». Проект выйдет в первом номере газеты – 24 января.

Часть тиража мы передадим в роддом Бердска для того, чтобы спецпроект вручали в течение года мамочкам.

Статьи подготовлены совместно со специалистами ЦГБ и роддома.

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С Новым годом и Рождеством!

Ваша редакция «Курьер.Среда.Бердск»