День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Мы предлагаем вам уникальную возможность поздравить и признаться в любви маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты «Курьер.Среда.Бердск» в проекте «Я тебя люблю».
14 февраля весь мир празднует День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Любовь нас связывает с близкими людьми: родителями, детьми, друзьями… Мы предлагаем вам уникальную возможность поздравить и признаться в любви маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты «Курьер.Среда.Бердск» в проекте «Я тебя люблю».
Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!) признания в любви, и, конечно, имя кого поздравляете и имя кто поздравляет или признается в любви.
Признания и фото принимаем до 9 февраля 2018 года.
Высылая фото на редакционный ящик bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию фотоснимка на всех площадках «Курьер.Среда.Бердск» и распространение персональных данных (имя/фамилия).
Поздравления и признания уже приходят в редакцию! Публиковать их мы будем 14 февраля на сайте и накануне в газете!
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Это католический праздник,ненадо его нам навязывать!!!!
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Это не наш праздник!! Не будем его праздновать!!!
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А я тебя — нет!!!
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такого святого нет
10 2
А это что за святой такой??? Гейский
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А родителям и детям и и не вгазете скажем как мы их сильно любим. Показухой не занимаемся.
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Придумали очередной способ что бы «вытянуть» деньги из карманов граждан на всякие безделушки и цветочки и дать заработать продавцам цветов Все эти хеллуины и валентины
не православные праздники и куда смотрит церковь!
Народ не «ведись» на западные «ценности» у нас своих предостаточно!!!!
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Не надо навязывать нам ни католические, ни православные праздники — это не традиционные для Сибири ценности… Другое дело — языческие праздники: День Новолуния, День следа рыси, День духа тайги и т.д.
3 0