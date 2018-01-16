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Штаб кандидата в президенты Путина открылся в бизнес-центре Новосибирска

В список доверенных лиц главы государства вошел новосибирский врач и сопредседатель регионального отделения ОНФ Сергей Дорофеев.

16.01.2018 Фото: Александр Полегенько / РИА Новости Один комментарий

Штаб кандидата в президенты Путина открылся в бизнес центре НовосибирскаЦентральная избирательная комиссия РФ опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта.

В этот список, в частности, включен сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Дорофеев. Сегодня он является главным врачом 1-й городской поликлиники и депутатом Заксобрания Новосибирской области, был депутатом Госдумы прошлого созыва.

— ОНФ начиная с 2012 г. работал с доверенными лицами Владимира Путина. Теперь список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты – и известные на всю страну лица, и обычные жители регионов, учителя, врачи, работники культуры. Те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов. Думаю, они могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина, – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Помимо Сергея Дорофеева доверенным лицом Владимира Путина от Новосибирской области зарегистрирована Ирина Кива. Она возглавляет группу компаний «Форум», объединяющую региональное представительство в Сибири и на Урале крупнейшей деревообрабатывающей корпорации России «Илим Палп Энтерпрайз», строительную компанию, арендный бизнес, автокомплекс и туристическое агентство. Управление крупным коммерческим холдингом Ирина Кива совмещает с общественной деятельностью в политсовете партии «Единая Россия».

Стало известно, что предвыборный штаб Владимира Путина открылся в Новосибирске — в офисе бизнес-центра «Гринвич».

Штаб президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на третий срок как самовыдвиженец, открылся в офисе 201 на улице Красноярская, 35, говорится на его официальном сайте. По этому адресу находится бизнес-центр «Гринвич», который принадлежит холдингу «Трансервис», основанному девелопером Александром Бойко.

На сайте федерального штаба Путина уточняется, что новосибирское представительство разместилось в офисе № 201. По данным сервиса 2ГИС, именно там находится ООО «ТС Групп», которое, по информации «Контур-Фокус», принадлежит Марьяне Бойко, передает Тайга.инфо.

Александр Бойко основал многопрофильный холдинг «Трансервис». Компания, как сказано на ее сайте, занимается строительством премиального жилого комплекса «Жуковка» в Заельцовском районе Новосибирска. Среди реализованных девелоперских проектов — новосибирские бизнес-центр класса «А» «Гринвич» и пятизвездочный отель Marriott. Ранее в состав холдинга входили сеть АЗС и оптовое подразделение ЗАО «Союзнефтепродукт». Кроме того, «Трансервис» предлагал комплексную концепцию развития Заельцовского бора. Бойко планировал построить парк «Заповедный лес» за 4,5 млрд рублей.

В 2017 году Бойко баллотировался в региональное заксобрание по округу №21. Его поддерживала админиситрация региона. Он проиграл коммунисту, советнику мэра Новосибирска Сергею Клестову.

Выборы президента пройдут 18 марта. ЦИК уже зарегистрировал кандидатов от КПРФ и ЛДПР Павла Грудинина и Владимира Жириновского.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Бердск игнорирует Путин, пожидился :-D

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