Сквозная улица Горького «захватит» часть аэродрома в Бердске

Добиваются продления ул. Горького власти Бердска. По словам первого вице-мэра Александра Тужика, эту улицу хотят сделать «пробивной», то есть проезжей, которая разгрузит от транспорта половину города.

— Мы понимаем, что развязку делать нужно, а то будет коллапс. И мы в этом плане работаем. Мы согласовали с пользователями аэродрома, который находится в ведении Минобороны и непосредственно Минпромторга, что мы по краешку их территории «протаскиваем» улицу вперед. Дальше на частный сектор мы не стали заходить. Дорога пройдет вдоль недостроенных домов и пойдет дальше, — рассказал Александр Тужик.

Тему улицы Горького обсуждали вечером во вторник, 16 января, на заседании комитета по промышленности бердского горсовета депутатов.

Строительство дороги по ул. Горького до Микрорайона предполагает открытие для проезда транспорта главной площади Бердска — Горького. Об это всерьез заговорили ровно два года назад. И первым с таким предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города( к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится.

В продлении улицы Горького мэрия Бердска видит только плюсы: это позволит разгрузить улицы города, улучшить организацию путей объезда на случай ЧС и повысить инвестиционную привлекательность юго-западной части города. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.

Перевозчики и проектировщики, разделяя идею разгрузки центральной части города за счет продления ул. Горького и открытие площади, выражают сомнения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В-первых, необходимо асфальтировать и периферийные улицы. Во-вторых, чтобы открыть площадь Горького, нужно сделать дорогу, которая сейчас есть только до Преображенского храма, иначе затея теряет смысл и останется лишь хотелками.

В администрации заверяли, что открытие площади Горького обязательно обсудят с общественностью. Видимо, начали с депутатов, которым предложили подумать над продлением ул. Горького.