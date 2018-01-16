Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году

Развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году, сообщила во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова на деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здравоохранения» на Гайдаровском форуме.

«Абсолютным приоритет текущего года является онкология, онкологические заболевания», — сказала она.

Министр также напомнила, что на 2018 год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной. В программе государственных гарантий также заложено существенное увеличение финансирования онкологии, передает ТАСС.

«За последние два года на 40% у нас увеличилось число центров паллиативных, коек паллиативных. Острота проблемы по обезболивающим была снята год назад», — добавила министр.

Как отметила в ходе своего выступления на мероприятии учредитель фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Центра паллиативной медицины Анна Федермессер, ситуация с паллиативной медициной в России требует особого внимания, в помощи такого рода в РФ нуждаются 1,3 млн человек.

«Нельзя думать про прогресс, не думая про конец. У нас в стране сегодня в паллиативной помощи нуждаются более 1,3 млн человек. А получают ее всего 300 тыс. человек. В обезболивании нуждаются порядка 800 тыс., порядка 74% из тех, кто нуждается в паллиативной помощи, а получают это обезболивание всего 30 тыс.», — сказала она.