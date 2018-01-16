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Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году

По словам главы Минздрава, на 2018 год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи онкобольным.

16.01.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году

Глава Минздрава Вероника Скворцова

Развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году, сообщила во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова на деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здравоохранения» на Гайдаровском форуме.

«Абсолютным приоритет текущего года является онкология, онкологические заболевания», — сказала она.

Министр также напомнила, что на 2018 год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной. В программе государственных гарантий также заложено существенное увеличение финансирования онкологии, передает ТАСС.

«За последние два года на 40% у нас увеличилось число центров паллиативных, коек паллиативных. Острота проблемы по обезболивающим была снята год назад», — добавила министр.

Как отметила в ходе своего выступления на мероприятии учредитель фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Центра паллиативной медицины Анна Федермессер, ситуация с паллиативной медициной в России требует особого внимания, в помощи такого рода в РФ нуждаются 1,3 млн человек.

«Нельзя думать про прогресс, не думая про конец. У нас в стране сегодня в паллиативной помощи нуждаются более 1,3 млн человек. А получают ее всего 300 тыс. человек. В обезболивании нуждаются порядка 800 тыс., порядка 74% из тех, кто нуждается в паллиативной помощи, а получают это обезболивание всего 30 тыс.», — сказала она.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Я не думаю, что Скворцова дура, но ведь не в онкологии дело….. экология, питание, качество жизни…… где вы хотите поставить приоритет?

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    • Аноним

      Резюме того что недописанной: Министры дураки, комментаторы образованные и умные.

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      • Аноним

        Четче выражайте свою мысль. Я говорю о том, что главное — исключение факторов появления онкологии

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        • Аноним

          Сильный комментарий. Как вы собрались старость и генетику исключать.
          Да и вообще чтобы ничем не болеть надо кушать только качественную пищу и жить за городом а больницы где лечат не нужны.

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  2. Аноним

    Не верю Скворцовой. Уличена во всероссийской лжи уже трижды!

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  3. Аноним

    а в Бердске то флюорограф, то маммограф не работают!!!???

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