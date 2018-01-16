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Кредитуемся

Число выданных россиянам кредитов выросло на 12%. Сумма кредитов увеличилась на 36% и составила около 5 млрд рублей.

16.01.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Кредитуемся

Лидером по темпам роста стал сегмент кредитных карт

В годовом отношении количество новых кредитов выросло на 12 процентов, а объем кредитования увеличился на 36 процентов. Об этом сообщается в аналитическом обзоре Объединенного кредитного бюро (ОКБ), передает  РГ.

За январь-ноябрь прошлого года российские банки выдали 30,37 миллиона новых кредитов на общую сумму более 4,91 триллиона рублей. Между тем за аналогичный период прошлого года было выдано 27,16 миллиона кредитов на 3,62 триллиона рублей.

Лидером по темпам роста стал сегмент кредитных карт, где объемы одобренных лимитов показали рост в 42 процента. За 11 месяцев банки выдали 7,48 миллиона «кредиток» общим объемом более 467,3 миллиарда рублей. Драйвером роста розничного кредитования стал сегмент ипотеки, где объемы кредитования выросли на 39 процентов (823 тысячи кредитов на 1,53 триллиона рублей). На четверть выросло количество автокредитов — около 390 тысяч на 295 миллиардов рублей.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Все хотят обанкротиться *LOL*

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