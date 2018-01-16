ВВП рос, но не как ожидали

Экономика России в 2017 г. выросла всего на 1,4-1,8%, а не на 2,1%, как прогнозировало Минэкономразвития. На такой темп указывают месячные и квартальные данные Росстата, пишет министерство в обзоре «Картина экономики». Свой прогноз министерство пока не пересматривало — ждет полных данных в конце января, говорит министр экономического развития Максим Орешкин, но судя по другим индикаторам, рост по итогам предыдущего года может оказаться выше.

В ноябре промышленный выпуск упал рекордными за последние шесть лет темпами и по всем ключевым направлениям: сократились и добыча, и энергетика, но прежде всего — обработка (на 4,7%), причем последняя – на 90% из-за металлургии и производства «прочих» транспортных средств и оборудования. Но это был всего лишь «локальный» спад обработки, настаивает Минэкономразвития. Месяцем ранее министерство пересчитало данные Росстата, использовав не среднюю, а медианную оценку, и обнаружило, что на самом деле выпуск обрабатывающих производств в ноябре вырос на 2,8%, чем озадачило экономистов.

Это не единственный показатель, который говорит о том, что в экономике России все не так плохо, следует из обзора министерства. Результаты опросов предпринимателей в конце года показывали рост оптимизма — и индекс PMI обрабатывающих отраслей, и индекс предпринимательской уверенности Росстата, и индекс промышленного оптимизма Института Гайдара. В декабре после ноябрьского падения выросло потребление электроэнергии, что говорит об улучшении ситуации в промышленности. Как и рост железнодорожных грузоперевозок — правда, не в случае строительства. Авиаперевозки пассажиров и грузов тоже выросли, особенно международный пассажирооборот.

Отдельные индикаторы действительно указывают на заметный рост экономической активности, но использовать их надо осторожно, призывает экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков: часть из них процикличны и колеблются шире, чем ВВП (например, импорт и зарубежные поездки), другие нужно осторожно интерпретировать: на грузооборот влияют изменения в тарифах и субсидиях, на электричество – отклонения температуры от нормы.

Грузоперевозки могут быть связаны с крупными экспортными контрактами или государственными проектами, например строительством Крымского моста, и по завершении их могут захлебнуться, предупреждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров, а оптимизм предпринимателей часто впоследствии не трансформируется в устойчивый рост экономики. Целый ряд секторов промышленности по-прежнему находится в рецессии, указывает он: автомобильная, пищевая, легкая. Оценка прошлогоднего роста в 1,4-1,8% реалистична, считает он (оценивает рост ВВП в прошлом году в 1,6%).

Потребительский спрос в последние месяцы 2017 г. стабилизировался, пишет министерство: оборот розницы в сентябре — ноябре вырос на 3%, правда, последовательно замедлялся от месяца к месяцу. При этом расходы домохозяйств на конечное потребление в III квартале выросли сильнее — на 5,2%. Это значит, что Росстат упускает из виду ряд данных, например зарубежные онлайн-покупки и поездки. Индекс потребительских настроений в декабре улучшился и в годовом, и в месячном выражении: люди стали лучше оценивать свое благосостояние и показывать большую готовность к крупным покупкам, активнее брать потребительские кредиты.

Инвестиции крупных и средних предприятий в основной капитал за 9 месяцев выросли на 1,6%, в основном — в нефтегазовом секторе. Но если считать полный круг организаций — на все 4,2%, пишет Минэкономразвития. На рынке труда, судя по комментарию министерства, тоже все было хорошо: реальные зарплаты в октябре — ноябре, по предварительной оценке, росли на 5,4%, безработица снизилась (правда, количество занятых не увеличилось).

Минэкономразвития ждет, что в 2018 г. экономика ускорится до темпов около 2%, а федеральный бюджет завершит год с профицитом в 1% благодаря жесткому бюджетному правилу. Вполне реальная оценка, если среднегодовая цена на нефть будет около $60 за баррель, а бюджетное правило не смягчать с $40 до $45 за баррель, оценивает Тихомиров. Но рассчитывает, что правило все-таки смягчат: тогда профицит бюджета составит около 0,3%, зато высвободившиеся средства можно будет направить на развитие инфраструктурных и других важных проектов.

ВВП в 2018-2020 гг. будет расти быстрее 2%, ждет Исаков. В этом году он вряд ли ускорится на фоне достаточно сильных II-III кварталов 2017 г., когда рост поддержали сначала холода, а потом хороший урожай зерна, сомневается Тихомиров. Поддержку строительству в 2018 г. может оказать рост спроса на ипотечные кредиты, а реальные доходы населения наконец станут расти, но не опережая экономику. Многое будет зависеть от цен на нефть, решений по поводу санкций и принятия либо непринятия реформ после выборов. Но даже если правительство на последние решится, ускорения стоит ждать лишь в 2019-2020 гг., а без реформ ВВП так и будет расти на 1,5%, максимум — на 2% в год.

Источник: Ведомости