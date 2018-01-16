Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска

Ирина Власенко была депутатом горсовета Бердска
В среду, 17 января, в Бердском суде состоится заседание по избранию меры пресечения Ирине Власенко, директору компании «Сибинвестпром-3″, больше известной в Бердске как винзавод. Следствие, возбудив в отношении нее уголовное дело в связи в воспрепятствованием осуществлению следственных действий, ходатайствует об аресте. Она не пускает на территорию завода силовиков и прячет работающих у нее мигрантов.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из источников в правоохранительных органах, сегодня, 16 января, сотрудники бердского отдела Следственного комитета проводят обыски в коттедже Ирины Власенко в Искитимском районе.
Власенко препятствовала расследованию двух уголовных дел, инициированных ФСБ, по факту производства на территории бывшего бердского винзавода суррогатного алкоголя в промышленном масштабе. Она не пускала силовиков в производственные помещения по адресу: ул. Первомайская, 5, прятала рабочих-нелегалов из Средней Азии, а также завалила инстанции, в том числе столичные, жалобами на следователей, обвиняя их во вмешательстве в предпринимательскую деятельность.
«Курьер. Среда, Бердск» уже сообщал, что первое уголовное дело в отношении ООО «Сибинвестпром-3» было возбуждено в июле 2017 года — по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными акцизными марками, совершённое в особо крупном размере). Незаконная производственная деятельность выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.
Накануне правоохранители и представители Росалкогольрегулирования несколько дней осматривали производственные помещения и склады винзавода.
Тогда на предприятии было изъято около 470 тонн контрафактной продукции крепостью 6,8 % под видом торговых марок «MARTINA» и «FORTUNA». Кроме того, было изъято около 19 тонн спирта, вывезенного с территории предприятия на 20 фурах.
Второе уголовное дело возбудили в начале декабря 2017 года по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой». В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 100 литров спирта и 172 800 бутылок алкогольной продукции.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году компанию «Сибинвестпром-3″ оштрафовали на 100 тыс. рублей за использование синтетического красителя. Росалкогольрегулирование даже хотел лишить компанию лицензии.
В полусладкое вино «Красное» производитель добавлял кармуазин (Е122), который допускается только в винных напитках. Таким образом, происходит обман покупателей, так как под видом натурального продукта – фруктового вина, потребитель получает винный напиток, который может изготавливаться с добавлением ароматических, вкусовых добавок, красителей и воды.
справка «Курьер.Среда. Бердск»
«Сибнивестпром-3″ пришел на винзавод после его банкротства, которое, по выводам суда, организовал его бывший директор Игорь Матвеев. В начале 2015 года вступил в силу приговор суда экс-директору бердского винзавода «Бервина». Он признан виновным в растрате и преднамеренном банкротстве предприятия и приговорен к 5 годам лишения свободы и компенсации за причиненный вред в размере 3 млн рублей.
Суд установил, что Игорь Матвеев по поддельным документам продал имущество ЗАО «Винодельческий завод «Бердский» по минимальной стоимости подконтрольным ему лицам. Впоследствии завод перепродали по рыночной цене, в результате чего денежные средства от сделки в размере 56 млн рублей поступили на счета Матвеева.
Ирина Власенко являлась депутатом бердского горсовета, возглавляла комитет по образованию и культуре. Родилась 18 августа 1961 года в Кемеровской области. С 1979 года проживала в Бердске.Имеет высшее педагогическое образование. С 1990-го по 1992 год работала замдиректора по внеклассной работе в бердской школе №13.
Затем открыла производственное предприятие ООО «Сибинвестпром -3» в Бердске и стала его генеральным директором. В 2005 году завоевала звание Лауреата Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» с занесением в Ежегодную Почетную Книгу.
Компания «Сибинвестпром» известна еще производством туалетной бумаги, которое, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», часто горит. Руководила этим направлением деятельности тоже Ирина Власенко.
Да, опера сработали! Выполнили свою работу, точнее. А вот суд…?
Сейчас начнётся… «Под домашний арест», «суд отложен в связи….». «суд перенесён»…, «на имущество наложен арест», «брак расторгнут»…, «с 1/2 имущества арест снят»…, «суд отложен, т.к. новые адвокаты должны ознакомится с делом», «предоставлены справки о тяжелых заболеваниях»…, «суд перенесён в связи с отпуском судьи»…., «часть обвинений снята в связи с истечением срока давности»…, «арест с имущества снят полностью» (хз почему?), «решением судьи Пупкина дело… прекращено»…
Ну так же???
33 2
Наш суд самый гуманный суд в мире. Не наговаривайте. Время придет и Вас отпустят, радоваться будете.
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«….денежные средства от сделки в размере 56 млн рублей поступили на счета Матвеева.»
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1. Так почему не сидит?!
2. Сколько вернул в казну?
3. Где совесть? И у тех, и у другого?
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депутат и педагог правильное направление деятельности она всегда была лицемеркой
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Хоть один педагог послушал Дмитрия Анатольевича, пославшего их в …бизнес!
6 0
Дама высокого ранга, а людей вот так накалываете, не
хорошо…А так всё сама, всё своим горбом…..а вот
рецептики не соблюдали «»добавлением ароматических, вкусовых добавок, красителей и воды.»»»». «»» Под видом натурального продукта – фруктового вина»»»», она что ещё
фрукты будет в своём коттедже сидеть перебирать??,
не для этого красивая родилась…….да ещё и «Женщина – директор года»
17 1
«Женщина — директор года». «Гордость» для Бердска какая! Но наяву кто знал, что ложь в ней подлая сидела. Но ведь отвертится тварь, травившая народ.
Самое лучшее наказание для нее — влить в глотку весь контрафакт, чтобы захлебнулась.
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ФАГ, а в вас что/кто сидит? Ваши комментарии более чем не в меру экспрессивны в негативном плане.
Это из-за выборов в марте?
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«»»экспрессивны в негативном плане.»»»прятала рабочих-нелегалов из Средней Азии. Понятно……копейки з-та,
никаких соц.отчислений. Педагог—делающий рабов, а потом
нищета, нищета. Совесть всю потеряли. «Женщина – директор года», вы ещё должны исполнять все законы,
а не только набивать себе карманы….на рабах и нищих.
5 0
Не исключаю, что «силовики», как обычно, применяли силу а не требования закона, поэтому и не пускала. Есть неопровержимые доказательства садите тюрьму, нет доказательств не издевайтесь и не унижайте человека.
0 7
«»»применяли силу а не требования закона»»»», ооооооо,
а она везде соблюдала законы????, делая людей нищими,
вот за это……пощяды не должно быть. Никто ей не давал
права использовать людей для своего обогащения….
4 2
Людей что, насильно к ней загоняют.
3 0