Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска

В среду, 17 января, в Бердском суде состоится заседание по избранию меры пресечения Ирине Власенко, директору компании «Сибинвестпром-3″, больше известной в Бердске как винзавод. Следствие, возбудив в отношении нее уголовное дело в связи в воспрепятствованием осуществлению следственных действий, ходатайствует об аресте. Она не пускает на территорию завода силовиков и прячет работающих у нее мигрантов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из источников в правоохранительных органах, сегодня, 16 января, сотрудники бердского отдела Следственного комитета проводят обыски в коттедже Ирины Власенко в Искитимском районе.

Власенко препятствовала расследованию двух уголовных дел, инициированных ФСБ, по факту производства на территории бывшего бердского винзавода суррогатного алкоголя в промышленном масштабе. Она не пускала силовиков в производственные помещения по адресу: ул. Первомайская, 5, прятала рабочих-нелегалов из Средней Азии, а также завалила инстанции, в том числе столичные, жалобами на следователей, обвиняя их во вмешательстве в предпринимательскую деятельность.

«Курьер. Среда, Бердск» уже сообщал, что первое уголовное дело в отношении ООО «Сибинвестпром-3» было возбуждено в июле 2017 года — по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными акцизными марками, совершённое в особо крупном размере). Незаконная производственная деятельность выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

Накануне правоохранители и представители Росалкогольрегулирования несколько дней осматривали производственные помещения и склады винзавода.

Тогда на предприятии было изъято около 470 тонн контрафактной продукции крепостью 6,8 % под видом торговых марок «MARTINA» и «FORTUNA». Кроме того, было изъято около 19 тонн спирта, вывезенного с территории предприятия на 20 фурах.

Второе уголовное дело возбудили в начале декабря 2017 года по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой». В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 100 литров спирта и 172 800 бутылок алкогольной продукции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году компанию «Сибинвестпром-3″ оштрафовали на 100 тыс. рублей за использование синтетического красителя. Росалкогольрегулирование даже хотел лишить компанию лицензии.

В полусладкое вино «Красное» производитель добавлял кармуазин (Е122), который допускается только в винных напитках. Таким образом, происходит обман покупателей, так как под видом натурального продукта – фруктового вина, потребитель получает винный напиток, который может изготавливаться с добавлением ароматических, вкусовых добавок, красителей и воды.

справка «Курьер.Среда. Бердск»

«Сибнивестпром-3″ пришел на винзавод после его банкротства, которое, по выводам суда, организовал его бывший директор Игорь Матвеев. В начале 2015 года вступил в силу приговор суда экс-директору бердского винзавода «Бервина». Он признан виновным в растрате и преднамеренном банкротстве предприятия и приговорен к 5 годам лишения свободы и компенсации за причиненный вред в размере 3 млн рублей.

Суд установил, что Игорь Матвеев по поддельным документам продал имущество ЗАО «Винодельческий завод «Бердский» по минимальной стоимости подконтрольным ему лицам. Впоследствии завод перепродали по рыночной цене, в результате чего денежные средства от сделки в размере 56 млн рублей поступили на счета Матвеева.

Ирина Власенко являлась депутатом бердского горсовета, возглавляла комитет по образованию и культуре. Родилась 18 августа 1961 года в Кемеровской области. С 1979 года проживала в Бердске.Имеет высшее педагогическое образование. С 1990-го по 1992 год работала замдиректора по внеклассной работе в бердской школе №13.

Затем открыла производственное предприятие ООО «Сибинвестпром -3» в Бердске и стала его генеральным директором. В 2005 году завоевала звание Лауреата Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» с занесением в Ежегодную Почетную Книгу.

Компания «Сибинвестпром» известна еще производством туалетной бумаги, которое, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», часто горит. Руководила этим направлением деятельности тоже Ирина Власенко.