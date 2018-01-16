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Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска

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Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска

В коттедже Ирины Власенко, директора «Сибинвестпрома-3″, производящего суррогатный алкоголь в Бердске, проходят обыски в рамках нового уголовного дела.

16.01.2018 Фото: vk.com 12 коммент.

Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска

Ирина Власенко была депутатом горсовета Бердска

В среду, 17 января, в Бердском суде состоится заседание по избранию меры пресечения Ирине Власенко, директору компании «Сибинвестпром-3″, больше известной в Бердске как винзавод. Следствие, возбудив в отношении нее уголовное дело в связи в воспрепятствованием  осуществлению следственных действий, ходатайствует об аресте. Она не пускает на территорию завода силовиков и прячет работающих у нее мигрантов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из источников в правоохранительных органах, сегодня, 16 января, сотрудники бердского отдела Следственного комитета проводят обыски в коттедже Ирины Власенко в Искитимском районе.

Власенко препятствовала расследованию двух уголовных дел, инициированных ФСБ, по факту производства на территории бывшего бердского винзавода суррогатного алкоголя в промышленном масштабе. Она не пускала силовиков в производственные помещения по адресу: ул. Первомайская, 5, прятала рабочих-нелегалов из Средней Азии, а также завалила инстанции, в том числе столичные, жалобами на следователей, обвиняя их во вмешательстве в предпринимательскую деятельность.

«Курьер. Среда, Бердск» уже сообщал, что первое уголовное дело в отношении ООО «Сибинвестпром-3» было возбуждено в июле 2017 года — по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными акцизными марками, совершённое в особо крупном размере). Незаконная производственная деятельность выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

Накануне правоохранители и представители Росалкогольрегулирования несколько дней осматривали производственные помещения и склады винзавода.

Тогда на предприятии было изъято около 470 тонн контрафактной продукции крепостью 6,8 % под видом торговых марок «MARTINA» и «FORTUNA». Кроме того, было изъято около 19 тонн спирта, вывезенного с территории предприятия на 20 фурах.

Второе уголовное дело возбудили в начале декабря 2017 года по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой». В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 100 литров спирта и 172 800 бутылок алкогольной продукции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году компанию «Сибинвестпром-3″ оштрафовали на 100 тыс. рублей за использование синтетического красителя. Росалкогольрегулирование даже хотел лишить компанию лицензии.

В полусладкое вино «Красное» производитель добавлял кармуазин (Е122), который допускается только в винных напитках. Таким образом, происходит обман покупателей, так как под видом натурального продукта – фруктового вина, потребитель получает винный напиток, который может изготавливаться с добавлением ароматических, вкусовых добавок, красителей и воды.

справка «Курьер.Среда. Бердск»

«Сибнивестпром-3″ пришел на винзавод после его банкротства, которое, по выводам суда, организовал его бывший директор Игорь Матвеев. В начале 2015 года вступил в силу приговор суда экс-директору бердского винзавода «Бервина». Он признан виновным в растрате и преднамеренном банкротстве предприятия и приговорен к 5 годам лишения свободы и компенсации за причиненный вред в размере 3 млн рублей.

Суд установил, что Игорь Матвеев по поддельным документам продал имущество ЗАО «Винодельческий завод «Бердский» по минимальной стоимости подконтрольным ему лицам. Впоследствии завод перепродали по рыночной цене, в результате чего денежные средства от сделки в размере 56 млн рублей поступили на счета Матвеева.

Ирина Власенко являлась депутатом бердского горсовета, возглавляла комитет по образованию и культуре. Родилась 18 августа 1961 года в Кемеровской области. С 1979 года проживала в Бердске.Имеет высшее педагогическое образование. С 1990-го по 1992 год работала замдиректора по внеклассной работе в бердской школе №13.

Затем открыла производственное предприятие ООО «Сибинвестпром -3» в Бердске и стала его генеральным директором. В 2005 году завоевала звание Лауреата Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» с занесением в Ежегодную Почетную Книгу.

Компания «Сибинвестпром» известна еще производством туалетной бумаги, которое, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», часто горит. Руководила этим направлением деятельности тоже Ирина Власенко.

 

 


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(12) Комментариев

  1. Гость

    Да, опера сработали! Выполнили свою работу, точнее. А вот суд…?
    Сейчас начнётся… «Под домашний арест», «суд отложен в связи….». «суд перенесён»…, «на имущество наложен арест», «брак расторгнут»…, «с 1/2 имущества арест снят»…, «суд отложен, т.к. новые адвокаты должны ознакомится с делом», «предоставлены справки о тяжелых заболеваниях»…, «суд перенесён в связи с отпуском судьи»…., «часть обвинений снята в связи с истечением срока давности»…, «арест с имущества снят полностью» (хз почему?), «решением судьи Пупкина дело… прекращено»…
    Ну так же??? =-O =-O =-O

    Thumb up 33 Thumb down 2

    • Вовчик

      Наш суд самый гуманный суд в мире. Не наговаривайте. Время придет и Вас отпустят, радоваться будете.

      Thumb up 8 Thumb down 5

    • Гость

      «….денежные средства от сделки в размере 56 млн рублей поступили на счета Матвеева.»
      ***
      1. Так почему не сидит?!
      2. Сколько вернул в казну?
      3. Где совесть? И у тех, и у другого? =-O

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    депутат и педагог правильное направление деятельности она всегда была лицемеркой

    Thumb up 32 Thumb down 1

  3. Аноним

    Дама высокого ранга, а людей вот так накалываете, не
    хорошо…А так всё сама, всё своим горбом…..а вот
    рецептики не соблюдали «»добавлением ароматических, вкусовых добавок, красителей и воды.»»»». «»» Под видом натурального продукта – фруктового вина»»»», она что ещё
    фрукты будет в своём коттедже сидеть перебирать??,
    не для этого красивая родилась…….да ещё и «Женщина – директор года»

    Thumb up 17 Thumb down 1

  4. ФАГ

    «Женщина — директор года». «Гордость» для Бердска какая! Но наяву кто знал, что ложь в ней подлая сидела. Но ведь отвертится тварь, травившая народ.
    Самое лучшее наказание для нее — влить в глотку весь контрафакт, чтобы захлебнулась.

    Thumb up 20 Thumb down 2

    • Аноним

      ФАГ, а в вас что/кто сидит? Ваши комментарии более чем не в меру экспрессивны в негативном плане.
      Это из-за выборов в марте?

      Thumb up 3 Thumb down 6

  5. Аноним

    «»»экспрессивны в негативном плане.»»»прятала рабочих-нелегалов из Средней Азии. Понятно……копейки з-та,
    никаких соц.отчислений. Педагог—делающий рабов, а потом
    нищета, нищета. Совесть всю потеряли. «Женщина – директор года», вы ещё должны исполнять все законы,
    а не только набивать себе карманы….на рабах и нищих.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  6. Человек

    Не исключаю, что «силовики», как обычно, применяли силу а не требования закона, поэтому и не пускала. Есть неопровержимые доказательства садите тюрьму, нет доказательств не издевайтесь и не унижайте человека.

    Thumb up 0 Thumb down 7

  7. Аноним

    «»»применяли силу а не требования закона»»»», ооооооо,
    а она везде соблюдала законы????, делая людей нищими,
    вот за это……пощяды не должно быть. Никто ей не давал
    права использовать людей для своего обогащения….

    Thumb up 4 Thumb down 2

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