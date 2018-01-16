Учатся выбирать власть школьники Бердска

18 января 2018 года в 15:00 часов в школе №10 Бердска состоится второй этап городского фестиваля «Мы — будущие избиратели России!». В нем примут участие 7-8 классы школ города. Как сообщили в территориальном избиркоме Бердска, на сегодняшний день заявили об участии 4 команды.

Фестиваль призван повышать правовую культуру, формировать гражданскую позицию школьников, прививать им навыков осознанного и активного участия в выборах, учить демократии.

Команды будут готовить визитку «В чем сила голоса?», плакаты. Также предусмотрен конкурс капитанов, интеллектуальный конкурс, состоящий из ответов на вопросы

и кроссворда.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая «игра в выборы» состоялась в начале декабря 2018 года. Территориальная избирательная комиссия Бердска совместно с УИК №1332, молодёжным парламентом города и отделом по делам молодежи провели интеллектуальную игру «Мы – будущие избиратели России».

В фестивале участвовали ученики 5-6 классов школ №9, 10, 13, лицея №7, Экономического лицея. По итогам всей игры жюри признала победителем команду «Мир» Экономического лицея.