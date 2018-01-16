Французы требуют от России вернуть царские долги

Штаб кандидата в президенты Путина открылся в бизнес-центре Новосибирска
Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году
Избила, похитила паспорт и сорвала все золото с жительницы Бердска судимая разбойница
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Валидаторы и счетчики пассажиров поставят в автобусах Бердска
Иск о ликвидации финансирующего штаб Навального фонда подал Минюст
«Сибирский Антрацит»: в Новый год по новым путям
Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска
Так полагаю, для пополнения бюджета страны России надо содрать с Франции компенсацию за ущерб, причиненный армией Наполеона. Посчитать все, вплоть до каждой травинки, вытоптанной лошадками наполеоновской армии.
+ моральный ущерб.
17 3
Человек —да,да,надо предьявить им встречный иск за сожженную Москву и сожженные города и деревни,которые устроил в России Наполеон.
Так что,лучший отпор в таких делах — это нападение.
Человек — против НА и пров — в
4 2
Вот и эти «победители во 2-й мировой войне» подтянулись! Всем должна Великая Россия?! А вот зря мы им всем долги прощаем! Тому же Олланду , в своё время, с пониманием снизили штрафы за «мистрали»! Не помнят эти евросвиньи добра! Жёстче надо, тогда и понимание будет правильное!
11 3
«Добрых царей не бывает потому что их убивают» (с)
1 1
Вы что, ребятки, с дуба пали. Путин отдаст и ещё извинится за задержку выплат.
2 4
Так и будет
1 0
А про Аляску новостей нет? Как только вернут Аляску, так сразу и с французами можно рассчитаться.
1 2
Татаро-монгольскому игу там часом пеня не набежала, может тоже вернуть.
2 1