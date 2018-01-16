КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю в центре!
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Штаб кандидата в президенты Путина открылся в бизнес-центре Новосибирска

Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году

Кредитуемся

Избила, похитила паспорт и сорвала все золото с жительницы Бердска судимая разбойница

Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

ВВП рос, но не как ожидали

Валидаторы и счетчики пассажиров поставят в автобусах Бердска

Иск о ликвидации финансирующего штаб Навального фонда подал Минюст

«Сибирский Антрацит»: в Новый год по новым путям

Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Французы требуют от России вернуть царские долги

Возмещения ущерба требуют потомки держателей гособлигаций российских железнодорожных компаний, которые инвестировали €53 млрд.

16.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

Французы требуют от России вернуть царские долги

Париж настаивает: госдолг не имеет срока давности

Около 400 тыс. граждан Франции потребовали от России вернуть долги, которые были списаны декретом Владимира Ленина в 1918 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Radio France Internationale (RFI).

С соответствующим запросом французы обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов. Возмещения ущерба требуют потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний, которые с 1867 года в течение 30 лет инвестировали более 15 млрд франков, что эквивалентно €53 млрд. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг.

Президент ассоциации Эрик Санитас утверждает, что Россия должна заплатить, поскольку не объявляла себя банкротом, а госдолг не имеет срока давности.

Как пишет RFI, в 1997 году Москва заключила с Парижем соглашение, согласно которому российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга €330 млн.

Это не первая попытка французов добиться погашения царских долгов. В 2013 году сообщалось, что держатели российских бумаг обратились в суд.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сквозная улица Горького «захватит» часть аэродрома в Бердске Штаб кандидата в президенты Путина открылся в бизнес-центре Новосибирска Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году

(8) Комментариев

  1. Гражданин РФ

    Так полагаю, для пополнения бюджета страны России надо содрать с Франции компенсацию за ущерб, причиненный армией Наполеона. Посчитать все, вплоть до каждой травинки, вытоптанной лошадками наполеоновской армии.
    + моральный ущерб.

    Thumb up 17 Thumb down 3

    • Человек

      Человек —да,да,надо предьявить им встречный иск за сожженную Москву и сожженные города и деревни,которые устроил в России Наполеон.
      Так что,лучший отпор в таких делах — это нападение.
      Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

      Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Гость

    Вот и эти «победители во 2-й мировой войне» подтянулись! Всем должна Великая Россия?! А вот зря мы им всем долги прощаем! Тому же Олланду , в своё время, с пониманием снизили штрафы за «мистрали»! Не помнят эти евросвиньи добра! Жёстче надо, тогда и понимание будет правильное! :(

    Thumb up 11 Thumb down 3

  3. Шестеренкин

    «Добрых царей не бывает потому что их убивают» (с)

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. ФАГ

    Вы что, ребятки, с дуба пали. Путин отдаст и ещё извинится за задержку выплат.

    Thumb up 2 Thumb down 4

  5. Аноним

    А про Аляску новостей нет? Как только вернут Аляску, так сразу и с французами можно рассчитаться.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  6. Аноним

    Татаро-монгольскому игу там часом пеня не набежала, может тоже вернуть.

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 20% на детскую "Юнга"
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика