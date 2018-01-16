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«Сибирский Антрацит»: в Новый год по новым путям

15 января 2018 года. Новосибирск. – «Сибирский Антрацит», ведущий мировой производитель и экспортер высококачественного антрацита, завершил укладку трех дополнительных железнодорожных путей в парке Углесборочная и одного пути на станции Погрузочная.

16.01.2018 Нет комментариев

«Сибирский Антрацит»: в Новый год по новым путям 
29 декабря состоялся пробный пропуск подвижного состава по новым путям. Их общая протяженность составила почти 5,5 километров.
В планах «Сибирского Антрацита» на 2018 год – нарастить производство на 20%, до 8,5 млн тонн. Генеральный директор Анастасия Владимировна Попрыгаева определяет одну из ключевых задач предприятия как «развитие его логистических возможностей для увеличения скорости доставки продукции конечным потребителям». Это позволит «Сибирскому Антрациту» увеличить объем среднесуточной погрузки готовой продукции до 300-320 вагонов, что является хорошим заделом выполнения намеченного плана.


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