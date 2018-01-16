Иск о ликвидации финансирующего штаб Навального фонда подал Минюст

Мещанский суд Москвы рассмотрит требование Минюста РФ о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.

«В суд поступил административный иск о ликвидации организации. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января в 10:00 мск», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

24 ноября прошлого года директор фонда «Пятое время года» Леонид Волков обнародовал письмо ГУ Минюста по Москве, в котором сообщалось, что с 28 ноября по 22 декабря ведомство проведет внеплановую документарную проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству РФ.

Волков отметил, что фонд «Пятое время года» является операционным юрлицом деятельности Алексея Навального, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований.

По словам Волкова, в связи с проверкой фонд должен представить в Минюст пакет документов, в том числе сведения о мероприятиях, которые он проводит, распространяемой им печатной продукции, его имуществе и финансовой документации.

В Минюсте тогда объяснили внеплановую проверку фонда штаба Навального требованием московской прокуратуры.

Ранее проверки деятельности фонда столичными органами Минюста не проводились.