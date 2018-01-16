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Иск о ликвидации финансирующего штаб Навального фонда подал Минюст

Фонд «Пятое время года» аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований для оппозиционера.

16.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 14 коммент.

Иск о ликвидации финансирующего штаб Навального фонда подал Минюст

Алексей Навальный в Новосибирске

Мещанский суд Москвы рассмотрит требование Минюста РФ о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.

«В суд поступил административный иск о ликвидации организации. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января в 10:00 мск», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

24 ноября прошлого года директор фонда «Пятое время года» Леонид Волков обнародовал письмо ГУ Минюста по Москве, в котором сообщалось, что с 28 ноября по 22 декабря ведомство проведет внеплановую документарную проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству РФ.

Волков отметил, что фонд «Пятое время года» является операционным юрлицом деятельности Алексея Навального, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований.

По словам Волкова, в связи с проверкой фонд должен представить в Минюст пакет документов, в том числе сведения о мероприятиях, которые он проводит, распространяемой им печатной продукции, его имуществе и финансовой документации.

В Минюсте тогда объяснили внеплановую проверку фонда штаба Навального требованием московской прокуратуры.

Ранее проверки деятельности фонда столичными органами Минюста не проводились.


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    Анекдот
    Слоны бегут от мышки.
    Маленький слон большому.
    Мы большие?
    Да!
    Сильные?
    Да!
    А почему убегаем?
    Мы не убегаем, мы быстро пасемся.
    :( :( :(

    Thumb up 7 Thumb down 8

    • Гость

      «По улицам слона водили,
      Как видно напоказ.
      Известно, что слоны
      В диковинку у нас.
      ………………………….
      «Ай, Моська! Знать она сильно,
      Коль лает на слона?!» (С) %)

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. местный

    Все интереснее и интереснее….

    1. Навальный вроде нигде не работает, а доход с предпринимательской а адвокатской деятельности в 580 тысяч рублей в месяц имеет. Никакой информации о судебных делах, в которые упоминается его фамилия в качестве адвоката — нет (заявления в суд и судебные решения всегда содержат эту информацию) — получается что нет у него никаких дел

    2. Фонд по борьбе с коррупцией курирует Волков, семья которого живет в Люксембурге и не собирается возвращаться. При этом он сам отмечен в куче дел связанных с воровством авторских прав и деятельности оффшоров

    3. Сайт navalny.com зарегистрирован на филиппинах

    4. Тут еще какой то фонд «пятое время года» оказывается всем заведует.

    Судя по всему серых схем и мутных дел у него побольше чем у многих бизнесменов — хорош борец ;)

    Thumb up 14 Thumb down 12

    • Сторонник

      Доходы Навального и фонда, курирующего «Штабы Навального» — очень прозрачны, отчеты по ним не найдет только ленивый. Поэтому не надо делать намеки, что нам что-то мутно и непонятно.

      «семья которого живет в Люксембурге». Когда тебя по 5 раз в год сажают в тюрьму за политическую деятельность, то такая предусмотрительность оправдана.

      А вы в курсе, кто является доверенными лицами кандидата Путина? Игорь Бунтман и Игорь Крутой — граждане США. Куснирович — гражданин Италии. Иностранные агенты в лучшем виде.

      Thumb up 13 Thumb down 11

      • василий

        а у сторонник всегда принято нападками отвечать на вопросы?

        Игорь Яковлевич Крутой, родился 29 июля 1954 года в Кировоградской обл. Советский и российский композитор, певец, народный артист России (1996), заслуженный деятель искусств РФ (1992).
        Владелец продюсерской фирмы «АРС» (продюсирование таких проектов как «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя почта»), независимого агентства авторских прав (НААП), телеканала Муз-ТВ (25 %), радиостанций «Love-радио», «Радио Дача» и «Такси FM», музыкальный продюсер Фабрики звёзд — 4, учредитель музыкального сайта Music1.ru.
        Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (21 июля 2014 года) и 4-й степени (28 июля 2009 года), а также орденом Дружбы (2004 год).
        Данных о гражданстве США вообще нет.

        Игорь Михайлович Бутман, родился 27 октября 1961 в Ленинграде. Советский и российский саксофонист. Народный артист России (2011).
        Член партии «Единая Россия» с 2008 года, член Высшего совета «Единой России».
        Арт-директор московских джазовых клубов — «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Таганке» и «Джаз Клуб Игоря Бутмана на Полянке», продюсер международных фестивалей «Триумф Джаза» и «Акваджаз», владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. В 2012 году возглавил Московский джазовый оркестр.
        Имеет гражданство США для упрощения гастролей.

        Понятно, что хомячкам обидно, что лидера их секты вообще никто в здравом уме из известных людей не поддержал.
        Но на кого вы пасть разиваете — совсем мозгом тронулись????

        Thumb up 10 Thumb down 9

      • местный

        «Доходы Навального — очень прозрачны, отчеты по ним не найдет только ленивый»

        Правда? Ну, право, удивили.

        Ну ок, расскажите мне (то ли ленивому, то ли непонятливому) про доходы Навального за последние годы!
        1. За какую такую «предпринимательскую деятельность» он деньги получает и от кого? Над чем трудиться и что делает? Какой продукт производит?
        2. В чем заключается его «адвокатская деятельность», за которую он получает деньги? Меня устроит название дел, фамилия заказчика, даты рассмотрения в судах — любые факты.
        Но! словосочетания «консультативные услуги» для заказчика, чье имя не разглашается — для меня не факт, а сокрытие такого!

        Thumb up 10 Thumb down 7

    • Аноним

      То есть другие «фонды» перекачивающие деньги олигархов — друзей сами знаете кого в карманы власти , проверять не будут? Что же после «выборов» нас ждет? :(

      Thumb up 7 Thumb down 7

  3. василий

    что еще за фонд новый?

    посмотрел в интернете и обнаружил:

    На официальном сайте московского клуба Volta размещено заявление администрации заведения, в котором утверждается, что площадку клуба собираются арендовать сторонники оппозиционера Алексея Навального для встречи с волонтёрами, приуроченной к открытию московского штаба политика.
    В заявлении подчёркивается, что администрация клуба рассчитывала на полностью белую схему аренды клуба.
    Однако, по словам руководства VoltaClub, договор аренды на проведение предвыборного мероприятия с ними собрался заключать не лично Навальный и даже не его Фонд борьбы с коррупцией, а некий Фонд поддержки средства массовой информации «Пятое время года». В итоге клуб отказался от сотрудничества с оппозиционным политиком, посетовав на неготовность работать по непрозрачным и серым схемам.

    То есть хомячки донатят на кошелек лично Навального, а расходы по его встречам и так далее несет какой то там сторонний фонд, которые неизвестно откуда вообще деньги получает???
    Получается что все сделано для невозможности отслеживание денежных потоков!!!!!
    Вот вам и честный Навальный %)

    Thumb up 11 Thumb down 12

  4. Сторонник

    Что интересно: фонд Навального Минюст решил упразднить, а фонды, финансирующие имущество Димона Медведева — оставил в покое.
    Ну понятное дело — кому-то мешают политические активисты Навального акциями и листовками, а фонды Димона никому не мешают и только укрепляют «вертикаль».

    Thumb up 13 Thumb down 12

    • Гость

      Фонд «Пятое время года»…..???…. гнать его в «пятый угол»!
      =-O %) *CRAZY*

      Thumb up 8 Thumb down 8

      • Человек

        Гость — сильно смеялся,когда прочитал ваш комментарий:»гнать его в пятый угол!»
        Да,выходит так и надо с ними заниматься,а то играли с ним,играли,как кошка с мышкой,ну пора и меру знать,хватить ему деньги загребать,пусть идёт сам работает/если может/.Да,кстати его ещё надо за агитационную пропаганду малолеток и несовершеннолетних против власти к ответственности привлечь,чтобы не было таких психопатов как в Перми…
        Человек — против НА и пров— в *IN LOVE*

        Thumb up 5 Thumb down 4

  5. Аноним

    Фу какие здесь подхалимы, опустились ниже канализации.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Аноним

    Где честь и достоинство, справедливость, правда или у нас в стане одни вруны, лгуны, воры, подхалимы коррпционеры, ничего святого, Навальный хоть правду говорит.

    Thumb up 2 Thumb down 5

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