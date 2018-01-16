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Избила, похитила паспорт и сорвала все золото с жительницы Бердска судимая разбойница

Наталья Гольденберг устроила жестокие разборки знакомой своего приятеля. Она похитила у нее не только украшения, но и компьютер и даже паспорт ее бабушки.

16.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Избила, похитила паспорт и сорвала все золото с жительницы Бердска судимая разбойница

Разбойница вновь оказалась за решеткой

Перед судом Бердска предстала 43-летняя Наталья Гольденберг. Ее обвиняют в похищении паспортов и разбойном нападении.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, 16 октября 2017 года Гольденберг в компании двух мужчин пришла в дом к ранее незнакомой женщине. По одной из версий, Наталья требовала у нее вернуть телефон их общего знакомого. Но та заявила, что телефона у нее нет. Гольденберг в это не поверила. Она избила женщину и отобрала у нее ценные вещи.

— Гольденберг напала на потерпевшую, нанесла ей множественные удары руками и ногами по телу и по голове. После чего подсудимая сняла с ушей потерпевшей серьги, с шеи — две цепочки и крестик, с запястья — браслет и кольцо с пальца. Также Гольденберг похитила компьютер потерпевшей, ее паспорт и паспорт ее бабушки, — перечислила Анна Николаевна.

Вред, нанесенный здоровью потерпевшей, оценен как легкий. А материальный ущерб составил 59 тыс. рублей.

Известно, что Наталья Гольденберг ранее судима. В 2015 году она вернулась из мест лишения свободы, где отбывала наказания за разбой и грабеж. Сейчас она находится под стражей.

Судебное следствие продолжается. Гольденберг грозит реальный срок за жестокие разборки.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Тюрьма ей — дом родной, пусть там и живет.
    Но на хозрасчете.

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