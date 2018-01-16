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Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма

В Госдуме РФ предложили пересмотреть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами.

16.01.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма

Сергей Лавров

Россия уважает границы Украины, которые сложились после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее депутат от «Единой России» Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами, так как в документе должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга.

Лавров пояснил, что международные договоры важны, но остаются делом юристов, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — добавил министр.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».


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