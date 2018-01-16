Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма
В пробке стоит заснеженная трасса Р-256 в Бердске
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Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска
Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»
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