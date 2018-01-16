В пробке стоит заснеженная трасса Р-256 в Бердске

Утром во вторник, 16 января, бердский участок «Чуйского тракта» стоит в пробке. Как сообщают «Курьер. Среда. Бердск» автомобилисты, дорогу замело снегом.

Пробка растянулась на несколько километров перед Новым поселком (до моста через Бердский залив). Но затруднено движение практически на всем 10-километровом бердском участке федеральной трассы — от Агролеса до Академгородка.

Кроме того, примерно в 8.20 около бердского поста ГИБДД на пересечении с ул. Первомайской произошло ДТП, что усугубило дорожную ситуацию.

Судя по Яндекс.Картам, центр Новосибирска в утренний час пик сковали 10-балльные пробки. Есть проблемы с проездом и по бердским улицам. Но их начали чистить с ночи.

Синоптики и МЧС предупредили накануне о снегопадах и усилении ветра.