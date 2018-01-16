КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру в центре
Продам 2-ком Красная Сибирь
Продам 1-ком Ленина 126
Продам 2-ю, 8-913-701-2341 Алёна
Продам 2-ю в центре!
Продам 2-ю в центре!
Продам 1-ю студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма

В пробке стоит заснеженная трасса Р-256 в Бердске

Погиб водитель в страшной аварии в Искитимском районе

Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска

Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

Опрос: 81% собирается голосовать за Путина на выборах президента

17-ю жалобами на вырубку сосен «завалили» приемную мэрии Бердска

Серебренникову увеличили сумму хищения вдвое — до 133 млн рублей

Не пожалеют газа для котельных в крещенские морозы коммунальщики Бердска

Нашли пропавшие 13 дней календаря на квесте в музее Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


В пробке стоит заснеженная трасса Р-256 в Бердске

Усугубляет ситуацию ДТП на полосе в направлении Новосибирска у бердского ГИБДД. Центр столицы Сибири сковали 10-балльные пробки.

16.01.2018 Нет комментариев

В пробке стоит заснеженная трасса Р 256 в БердскеУтром во вторник, 16 января, бердский участок «Чуйского тракта» стоит в пробке. Как сообщают «Курьер. Среда. Бердск» автомобилисты, дорогу замело снегом.

Пробка растянулась на несколько километров перед Новым поселком (до моста через Бердский залив). Но затруднено движение практически на всем 10-километровом бердском участке федеральной трассы — от Агролеса до Академгородка.

Кроме того, примерно в 8.20 около бердского поста ГИБДД на пересечении с ул. Первомайской произошло ДТП, что усугубило дорожную ситуацию.

Судя по Яндекс.Картам, центр Новосибирска в утренний час пик сковали 10-балльные пробки. Есть проблемы с проездом и по бердским улицам. Но их начали чистить с ночи.

Синоптики и МЧС предупредили накануне о снегопадах и усилении ветра.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Лавров: Россия уважает целостность Украины без Крыма В пробке стоит заснеженная трасса Р-256 в Бердске Ежедневно по ночам Бердск очищают от снега

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% на гостиную Виктория
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика