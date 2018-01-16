Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

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Наверное, я испорчен. Но постоянно, когда взгляд натыкается на заголовок этой новости, я читаю — «ИЩЕМ ГЕРОИН».
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А меня шокирует «В Парад». Я понимаю, они имеют ввиду журнал-но это слово отсутствует и получается не по-русски. По-русски говорят «На парад». Нет чувства русского языка у авторов. Это как муз.слух-или есть, или нет. А заголовок просто неправильно построен.
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