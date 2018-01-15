Погиб водитель в страшной аварии в Искитимском районе

Страшная авария произошла вчера, 14 января, около 17.00 на границе Искитимского и Черепановского района, сообщил вечером 15 января «Курьер.Среда.Бердск» читатель Константин, предоставив фотографию.

— Один автолюбитель погиб и два получили ранения разной степени тяжести, — был краток пользователь сайта.

В официальной сводке ГИБДД по Новосибирской области нет информации об этом происшествии.

— За прошедшие сутки в Новосибирске и Новосибирской области произошло 68 ДТП с материальным ущербом, погибли 0 человек, пострадали — 5 человек, — говорится на сайте госавтоинспекции. Кроме этого, информации ни о каких дорожных происшествиях в районе 17 часов также нет.

Напомним, за прошедшие несколько дней в Бердске и соседнем Искитимском районе произошло несколько смертельных ДТП. Так в пятницу, 12 января, в Искитимском районе женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в пассажирский автобус. Спасатели вырезали тело пострадавшей из машины, но спасти ее не успели.

В этот же день в Бердске пенсионер насмерть сбил мужчину, который шел по разделительной полосе в сторону Искитима. На следующей день, в субботу, 13 января, грузовик раздавил пенсионерку, которая перебегала дорогу в районе поселка Линево.