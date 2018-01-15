Не слишком высоко оценила себя Собчак?

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Свобода слова является великим достижением в развитии общества. Но свобода слова налагает и большую ответственностью за сказанное. Поэтому всегда надо думать о чем говорить, но не обо всем говорить, о чем думаешь. К чему такое начало информации?

В России в настоящее время происходит предвыборная борьба между кандидатами на пост Президента РФ. Кандидатов, включившихся в эту борьбу, несколько десятков. Все они разные. Но у всех у них одно стремление занять кресло Президента. А вот приемы и методы этой борьбы имеют и сходство, и различия. Причем некоторые из них, считаю, носят унизительно-оскорбительный характер по отношению к кандидатам и избирателям, не вписываются, как бы, в нормы поведения в обществе.

Есть такой кандидат на пост Президента Собчак Ксения Анатольевна, которая заявила о том, что она кандидат «ПРОТИВ ВСЕХ». А теперь вдумаемся в эти слова. Как «здорово» придумано. Как высоко себя оценила. Нет ей равных. Она «ПРОТИВ ВСЕХ». По ее словам в России нет ни одного кандидата, достойного поста Президента, а только одна она, в гордом одиночестве, может быть кандидатом на пост Президента. Не слишком ли высоко оценила себя?

На память пришли слова классика литературы, который заявил, что человек подобен дроби, где числитель то, что он собою представляет, а знаменатель то, что из себя воображает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь, а если знаменатель бесконечность, то дробь равна нулю.