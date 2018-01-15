Не слишком высоко оценила себя Собчак?

Есть такой кандидат на пост Президента Собчак Ксения Анатольевна, которая заявила о том, что она кандидат «ПРОТИВ ВСЕХ». А теперь вдумаемся в эти слова. Как «здорово» придумано. Как высоко себя оценила.
Свобода слова является великим достижением в развитии общества. Но свобода слова налагает и большую ответственностью за сказанное. Поэтому всегда надо думать о чем говорить, но не обо всем говорить, о чем думаешь. К чему такое начало информации?
В России в настоящее время происходит предвыборная борьба между кандидатами на пост Президента РФ. Кандидатов, включившихся в эту борьбу, несколько десятков. Все они разные. Но у всех у них одно стремление занять кресло Президента. А вот приемы и методы этой борьбы имеют и сходство, и различия. Причем некоторые из них, считаю, носят унизительно-оскорбительный характер по отношению к кандидатам и избирателям, не вписываются, как бы, в нормы поведения в обществе.
Есть такой кандидат на пост Президента Собчак Ксения Анатольевна, которая заявила о том, что она кандидат «ПРОТИВ ВСЕХ». А теперь вдумаемся в эти слова. Как «здорово» придумано. Как высоко себя оценила. Нет ей равных. Она «ПРОТИВ ВСЕХ». По ее словам в России нет ни одного кандидата, достойного поста Президента, а только одна она, в гордом одиночестве, может быть кандидатом на пост Президента. Не слишком ли высоко оценила себя?
На память пришли слова классика литературы, который заявил, что человек подобен дроби, где числитель то, что он собою представляет, а знаменатель то, что из себя воображает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь, а если знаменатель бесконечность, то дробь равна нулю.
Ксюша ловит хайп — не надо искать подтекста.
В результате она вряд ли преодолеет 5% барьер, но это неважно!
— публикации в СМИ
— выступления на радио и ТВ
— куча политологов, произносящих ее имя
она станет самой знаменитой женщиной не только в России, но и за ее пределами!
Финансово у нее сейчас не особо хорошее положение, зато за счет выборов цена на рекламу с ее участием вырастет до небес, журналы будут устраивать аукционы чтобы опубликовать интервью с ней.
+ «Собчак» станет просто брендом: вещи, шмотки, авторские коллекции.
Мыслить надо глобально
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по заголовку сразу подумал об Алексине ))
вот на таких наивных типа Алексина и рассчитана бала акция с выдвижением Собчак …
Что, Собчак не знала об своем антирейтинге? Прекрасно знает…поэтому и разыграли спектакль с «выборами Собчак» в унисон с «выборами» Путина ….На фоне антирейтинга Собчак куда проще добавить голоса к Путину и заодно заткнуть историю с Навальным , вывести его из темы дня…
Понятно, что Собчак не выберут…Но она вполне поимеет свой гешефт , и эти поездки с «избирателями» намекают даже на возможный политический гешефт…
После марта 2018 Собчак могут пропихнуть куда нибудь депутатиком или каким нибудь «членом наблюдательного совета» по чему то там….Дама умная , циничная ,знает кухню российской политики поболе простых комментаторов, и она использует это «выдвижение» максимально выгодно для своих пиар- и -бизнес интересов …
Как минимум, вполне может получить свою персональную передачку на ТВ ….Т.е. на кусок хлеба с икрой заработает , Путин поможет крестнице всяко разно …)
психологический прием старый, но рабочий, рассчитанная на простачков- народ смотрит на таких «кандидатов» и думает — не дай бог, лучше уж старый конь (Путин), что борозды не испортит…)))
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прочитал на днях — мама Ксюши, госпожа Нарусева, ещё в первый срок президентства Путина, просила его пристроить Ксюшеньку в Думу… мол девочка выросла и вполне себе политически грамотна.
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