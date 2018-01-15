КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ком Красная Сибирь
Продам 1-ком Ленина 126
Продам 2-ю, 8-913-701-2341 Алёна
Продам 2-ю в центре!
Продам 2-ю в центре!
Продам 1-ю студию
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска

Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

Опрос: 81% собирается голосовать за Путина на выборах президента

17-ю жалобами на вырубку сосен «завалили» приемную мэрии Бердска

Серебренникову увеличили сумму хищения вдвое — до 133 млн рублей

Не пожалеют газа для котельных в крещенские морозы коммунальщики Бердска

Нашли пропавшие 13 дней календаря на квесте в музее Бердска

Мединский представил нового гендиректора новосибирского оперного театра

Число пострадавших во время резни в пермской школе увеличилось до 15 человек

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Не слишком высоко оценила себя Собчак?

Есть такой кандидат на пост Президента Собчак Ксения Анатольевна, которая заявила о том, что она кандидат «ПРОТИВ ВСЕХ». А теперь вдумаемся в эти слова. Как «здорово» придумано. Как высоко себя оценила.

15.01.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Свобода слова является великим достижением в развитии общества. Но свобода слова налагает и большую ответственностью за сказанное. Поэтому всегда надо думать о чем говорить, но не обо всем говорить, о чем думаешь. К чему такое начало информации?

В России в настоящее время происходит предвыборная борьба между кандидатами на пост Президента РФ. Кандидатов, включившихся в эту борьбу, несколько десятков. Все они разные. Но у всех у них одно стремление занять кресло Президента. А вот приемы и методы этой борьбы имеют и сходство, и различия. Причем некоторые из них, считаю, носят унизительно-оскорбительный характер по отношению к кандидатам и избирателям, не вписываются, как бы, в нормы поведения в обществе.

Есть такой кандидат на пост Президента Собчак Ксения Анатольевна, которая заявила о том, что она кандидат «ПРОТИВ ВСЕХ». А теперь вдумаемся в эти слова. Как «здорово» придумано. Как высоко себя оценила. Нет ей равных. Она «ПРОТИВ ВСЕХ». По ее словам в России нет ни одного кандидата, достойного поста Президента, а только одна она, в гордом одиночестве, может быть кандидатом на пост Президента. Не слишком ли высоко оценила себя?

На память пришли слова классика литературы, который заявил, что человек подобен дроби, где числитель то, что он собою представляет, а знаменатель то, что из себя воображает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь, а если знаменатель бесконечность, то дробь равна нулю.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска Не слишком высоко оценила себя Собчак? Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

(3) Комментариев

  1. местный

    Ксюша ловит хайп — не надо искать подтекста.

    В результате она вряд ли преодолеет 5% барьер, но это неважно!
    — публикации в СМИ
    — выступления на радио и ТВ
    — куча политологов, произносящих ее имя
    она станет самой знаменитой женщиной не только в России, но и за ее пределами!

    Финансово у нее сейчас не особо хорошее положение, зато за счет выборов цена на рекламу с ее участием вырастет до небес, журналы будут устраивать аукционы чтобы опубликовать интервью с ней.
    + «Собчак» станет просто брендом: вещи, шмотки, авторские коллекции.

    Мыслить надо глобально 8)

    Thumb up 5 Thumb down 3

  2. Аноним

    по заголовку сразу подумал об Алексине ))
    вот на таких наивных типа Алексина и рассчитана бала акция с выдвижением Собчак …
    Что, Собчак не знала об своем антирейтинге? Прекрасно знает…поэтому и разыграли спектакль с «выборами Собчак» в унисон с «выборами» Путина ….На фоне антирейтинга Собчак куда проще добавить голоса к Путину и заодно заткнуть историю с Навальным , вывести его из темы дня…
    Понятно, что Собчак не выберут…Но она вполне поимеет свой гешефт , и эти поездки с «избирателями» намекают даже на возможный политический гешефт…
    После марта 2018 Собчак могут пропихнуть куда нибудь депутатиком или каким нибудь «членом наблюдательного совета» по чему то там….Дама умная , циничная ,знает кухню российской политики поболе простых комментаторов, и она использует это «выдвижение» максимально выгодно для своих пиар- и -бизнес интересов …
    Как минимум, вполне может получить свою персональную передачку на ТВ ….Т.е. на кусок хлеба с икрой заработает , Путин поможет крестнице всяко разно …)
    психологический прием старый, но рабочий, рассчитанная на простачков- народ смотрит на таких «кандидатов» и думает — не дай бог, лучше уж старый конь (Путин), что борозды не испортит…)))

    Thumb up 9 Thumb down 2

  3. Аноним

    прочитал на днях — мама Ксюши, госпожа Нарусева, ещё в первый срок президентства Путина, просила его пристроить Ксюшеньку в Думу… мол девочка выросла и вполне себе политически грамотна. :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО "Похоронный дом Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика