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Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

Кремль прокомментировал поножовщину, в которой пострадали 15 человек: выводы о безопасности в школах стоит делать после расследования инцидента. (ВИДЕО)

15.01.2018 Фото: РИА Новости 6 коммент.

Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

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Подросток, устроивший резню в пермской школе, поддерживал блогера Алексея Навального, заявлявшего о своем желании стать президентом РФ. Также он негативно высказывался о России как о государстве.

«Перед тем как устроить поножовщину в школе, один из нападавших удалил из своего аккаунта во „ВКонтакте“ все записи. Однако в соцсетях остались его комментарии, где он высказывался в поддержку Навального», — отмечает RT. В комментариях под агитационным плакатом Навального пользователям, выступающим против блогера, 16-летний подросток отвечает: «Пускай он страну развалит. Это все равно страна рабов».

Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

На странице молодого человека также размещено много видеозаписей, посвященных крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо. Среди них есть ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выводы о достаточности мер безопасности в школах в связи с инцидентом в Перми следует делать после проведения расследования обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении [в школе в Перми], учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне, — заявил он журналистам. — Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в одной из школ Перми произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого пострадали 15 человек. Лица, совершившие нападение, задержаны силовиками.


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(6) Комментариев

  1. Эрвин

    :-D Навальный виноват :-D . В моей школе самая грозная охрана была техничка тетя Шура. И не дай Боги завучу было пройти по свежевымытому полу. А Этот гарант конституции довел страну до того, что ребенка теперь только в бронежилете и под охраной в школу можно отпускать.

    Thumb up 12 Thumb down 4

    • южанин

      Эрвин, ты же топил за Навального — чего случилось с тобой?
      Прозрел чтоли, и увидел что он обычный мошенник?

      Thumb up 2 Thumb down 6

  2. Аноним

    Очевидно деструктивное влияние прозападной антироссийской деятельности Навального и его либеральной компании.
    Школота и молокососы наиболее подвержены подобной психологической обработке.

    Поэтому деятельность Навального должна быть ограничена на территории России.

    Thumb up 4 Thumb down 7

    • Аноним

      «Страна рабов» — это не Навальный скалал. Это Лермонтов.

      Так что Лермонтова надо запретить. И Пушкина заодно тоже — за «Сказку о попе и его работнике Балде». И вообще в школах всё запретить. Пусть закон божий изучают. Там никакого экстремизма быть не может. «По закону». :-D

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  3. Забытый на обочине

    Подросток поддерживал Навального…….Это только предположение. А если бы он был ярым сторонником Путина или скажем Шойгу? Какая бы была реакция в этом случае?Что то здесь не так в нашей стране. Вопрос должен ставиться почему это происходит,а не кто кого поддерживает.

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Аноним

    Бес предел. Навльный тут не причём виновата власть. Воры, вруны, коррупционеры.

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