Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

Подросток, устроивший резню в пермской школе, поддерживал блогера Алексея Навального, заявлявшего о своем желании стать президентом РФ. Также он негативно высказывался о России как о государстве.

«Перед тем как устроить поножовщину в школе, один из нападавших удалил из своего аккаунта во „ВКонтакте“ все записи. Однако в соцсетях остались его комментарии, где он высказывался в поддержку Навального», — отмечает RT. В комментариях под агитационным плакатом Навального пользователям, выступающим против блогера, 16-летний подросток отвечает: «Пускай он страну развалит. Это все равно страна рабов».

На странице молодого человека также размещено много видеозаписей, посвященных крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо. Среди них есть ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выводы о достаточности мер безопасности в школах в связи с инцидентом в Перми следует делать после проведения расследования обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении [в школе в Перми], учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне, — заявил он журналистам. — Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в одной из школ Перми произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого пострадали 15 человек. Лица, совершившие нападение, задержаны силовиками.