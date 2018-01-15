Зачинщик резни в школе Перми назвал Россию «страной рабов»

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Подросток, устроивший резню в пермской школе, поддерживал блогера Алексея Навального, заявлявшего о своем желании стать президентом РФ. Также он негативно высказывался о России как о государстве.
«Перед тем как устроить поножовщину в школе, один из нападавших удалил из своего аккаунта во „ВКонтакте“ все записи. Однако в соцсетях остались его комментарии, где он высказывался в поддержку Навального», — отмечает RT. В комментариях под агитационным плакатом Навального пользователям, выступающим против блогера, 16-летний подросток отвечает: «Пускай он страну развалит. Это все равно страна рабов».
На странице молодого человека также размещено много видеозаписей, посвященных крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо. Среди них есть ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выводы о достаточности мер безопасности в школах в связи с инцидентом в Перми следует делать после проведения расследования обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.
«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении [в школе в Перми], учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне, — заявил он журналистам. — Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в одной из школ Перми произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого пострадали 15 человек. Лица, совершившие нападение, задержаны силовиками.
Навальный виноват . В моей школе самая грозная охрана была техничка тетя Шура. И не дай Боги завучу было пройти по свежевымытому полу. А Этот гарант конституции довел страну до того, что ребенка теперь только в бронежилете и под охраной в школу можно отпускать.
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Эрвин, ты же топил за Навального — чего случилось с тобой?
Прозрел чтоли, и увидел что он обычный мошенник?
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Очевидно деструктивное влияние прозападной антироссийской деятельности Навального и его либеральной компании.
Школота и молокососы наиболее подвержены подобной психологической обработке.
Поэтому деятельность Навального должна быть ограничена на территории России.
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«Страна рабов» — это не Навальный скалал. Это Лермонтов.
Так что Лермонтова надо запретить. И Пушкина заодно тоже — за «Сказку о попе и его работнике Балде». И вообще в школах всё запретить. Пусть закон божий изучают. Там никакого экстремизма быть не может. «По закону».
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Подросток поддерживал Навального…….Это только предположение. А если бы он был ярым сторонником Путина или скажем Шойгу? Какая бы была реакция в этом случае?Что то здесь не так в нашей стране. Вопрос должен ставиться почему это происходит,а не кто кого поддерживает.
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Бес предел. Навльный тут не причём виновата власть. Воры, вруны, коррупционеры.
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