Опрос: 81% собирается голосовать за Путина на выборах президента

По последним исследованиям ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян, намеревающихся прийти на президентские выборы в марте, склонны выбрать Владимира Путина, сообщил глава социологического центра Валерий Федоров.

«Мы представляем еще один рейтинг — это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% — вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: «А вы за кого будете голосовать?» — заявил Федоров на пресс-конференции в Москве.

По результатам данного опроса, выяснилось, что отмобилизованный электорат «отдает пальму первенства Владимиру Путину, за него намерено проголосовать 81,1%», сказал Федоров.

По словам главы ВЦИОМ, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У Ксении Собчак — 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова — 0,3%», — цитирует Федорова «Интерфакс».

Стабильность и никакой кровожадности

Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.

«Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев — ноябрь, декабрь, январь, — и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%», — сказал он.

Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. «Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие», — сказал Федоров.

Он отметил, что социологические исследования не выявили запрос россиян на смену правительства, и более половины опрошенных считает, что в отставку следует отправлять лишь отдельных министров.

«Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый — «поменять правительство», второй — «поменять отдельных министров, но правительство в целом нет», и третий — «вообще не менять правительство». Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных — отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним», — заявил Федоров, отвечая на вопрос журналистов, проводились ли исследования на предмет запроса о смене правительства.

«Тех, кто высказывается за смену правительства в целом, я сейчас точную цифру не помню, но по памяти это чуть меньше четверти опрошенных. Это те, кто считает, что правительство нужно поменять целиком. Так что какого-то особо кровожадного запроса выгнать всех министров сейчас и премьера, и поменять, такого запроса нет», — сказал глава ВЦИОМ.