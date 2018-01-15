Опрос: 81% собирается голосовать за Путина на выборах президента

Владимир Путин
По последним исследованиям ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян, намеревающихся прийти на президентские выборы в марте, склонны выбрать Владимира Путина, сообщил глава социологического центра Валерий Федоров.
«Мы представляем еще один рейтинг — это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% — вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: «А вы за кого будете голосовать?» — заявил Федоров на пресс-конференции в Москве.
По результатам данного опроса, выяснилось, что отмобилизованный электорат «отдает пальму первенства Владимиру Путину, за него намерено проголосовать 81,1%», сказал Федоров.
По словам главы ВЦИОМ, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«У Ксении Собчак — 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова — 0,3%», — цитирует Федорова «Интерфакс».
Стабильность и никакой кровожадности
Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.
«Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев — ноябрь, декабрь, январь, — и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%», — сказал он.
Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. «Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие», — сказал Федоров.
Он отметил, что социологические исследования не выявили запрос россиян на смену правительства, и более половины опрошенных считает, что в отставку следует отправлять лишь отдельных министров.
«Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый — «поменять правительство», второй — «поменять отдельных министров, но правительство в целом нет», и третий — «вообще не менять правительство». Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных — отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним», — заявил Федоров, отвечая на вопрос журналистов, проводились ли исследования на предмет запроса о смене правительства.
«Тех, кто высказывается за смену правительства в целом, я сейчас точную цифру не помню, но по памяти это чуть меньше четверти опрошенных. Это те, кто считает, что правительство нужно поменять целиком. Так что какого-то особо кровожадного запроса выгнать всех министров сейчас и премьера, и поменять, такого запроса нет», — сказал глава ВЦИОМ.
Стабильность и развитие
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Плохо работает ВЦИОМ, должно быть 100%. Путин и ему подобные ложью мир наполнили необъятный.
Глава Олимпийского комитета России единоросс Жуков принес свои извинения МОК. Затем путин невнятно высказался в том же духе. А 30 декабря 2017 г. путин поздравил с Новым годом руководителей МОК и ФИФА. Они России нагадили, путин прогнулся.
И кто-то ещё сомневается, что путину нет альтернативы.
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Вы читали или слыхали,что сказал Жуков? Я лично слушала.Он сказал,что мы сами виноваты в том,что были РАНЕЕ замешаны в допинге ,но приняли все меры к устранению…Перевирать слова к своей выгоде не красиво
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Кто переврал-то? ФАГ абсолютно прав. Извинились — то есть признали вину. Слово «ранее» относилось к тому, что мол да, МЫ виноваты, но спортсмены-то тут при чём?
«Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные РАНЕЕ нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага.»
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171205/1129643991.html
В общем пожаааааалуйста, разрешите нам вернуть флаг и гимн, а то как-то совсем стрёмно!
P.S.: я давно подозревал, что у голосующих за Путина какие-то поражения мозга, проявляющиеся в искажении логики, а также в зрительных и слуховых галлюцинациях
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81% маловато . я думал 99.9%
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Какой ужас
12 2
18% ещё поверю
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http://president-rf.ru/page/rejting-kandidatov Тут вроде бы совсем иное
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ау , народ . да очнитесь — проснитесь вы уже …да какой же ,нахрен , ввп . вам все мало ..? еще чуть-чуть и они от нашей , некогда могучей страны , оставят рожки да ножки … и дружно , хором срулят со своих аэродромов на своих самолетах на свою другую родину … а нам , простым работягам — восстанавливать свою обворованную Родину . откройте глаза уже , Народ .
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Да не видит «народ» ничего дальше нынешнего дня, Они почему-то уверены,что если сейчас есть деньжата в магазин сходить,то так будет всегда. Попробовали бы вы сказать во времена СССР,что он развалится,вас бы тапками закидали. Ну пусть по граблям бегают,если нравится. Всё 90-е вспоминают,так будущее похлеще 90-х предвидится.
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Граждане,не поддавайтесь на подобные провокации-все эти цифры-ЛОЖ!
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Как долго этот лже рейтинг нам ещё будут озвучивать?
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