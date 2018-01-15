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Опрос: 81% собирается голосовать за Путина на выборах президента

На такой уровень поддержки может рассчитывать действующий глава государства среди тех, кто твердо намерен прийти на избирательные участки.

15.01.2018 Фото: Кремлин.ру 12 коммент.

Опрос: 81% собирается голосовать за Путина на выборах президента

Владимир Путин

По последним исследованиям ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян, намеревающихся прийти на президентские выборы в марте, склонны выбрать Владимира Путина, сообщил глава социологического центра Валерий Федоров.

«Мы представляем еще один рейтинг — это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% — вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: «А вы за кого будете голосовать?» — заявил Федоров на пресс-конференции в Москве.

По результатам данного опроса, выяснилось, что отмобилизованный электорат «отдает пальму первенства Владимиру Путину, за него намерено проголосовать 81,1%», сказал Федоров.

По словам главы ВЦИОМ, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У Ксении Собчак — 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова — 0,3%», — цитирует  Федорова «Интерфакс».

Стабильность и никакой кровожадности

Федоров также отметил, что респондентам был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране.

«Этот вопрос мы задаем на протяжении трех месяцев — ноябрь, декабрь, январь, — и картина, в общем, достаточно стабильная. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%», — сказал он.

Федоров отметил, что респондентам также был задан вопрос о способности кандидата обеспечить развитие страны. «Тут очень интересно: 88% опрошенных считают, что Владимир Путин может обеспечить не только стабильность, но и развитие», — сказал Федоров.

Он отметил, что социологические исследования не выявили запрос россиян на смену правительства, и более половины опрошенных считает, что в отставку следует отправлять лишь отдельных министров.

«Запроса на смену правительства особого нет. Но мы специально задавали этот вопрос. Было предложено три варианта ответа. Первый — «поменять правительство», второй — «поменять отдельных министров, но правительство в целом нет», и третий — «вообще не менять правительство». Самый популярный ответ, больше 50% опрошенных — отдельных министров поменять, а в целом правительство оставить прежним», — заявил Федоров, отвечая на вопрос журналистов, проводились ли исследования на предмет запроса о смене правительства.

«Тех, кто высказывается за смену правительства в целом, я сейчас точную цифру не помню, но по памяти это чуть меньше четверти опрошенных. Это те, кто считает, что правительство нужно поменять целиком. Так что какого-то особо кровожадного запроса выгнать всех министров сейчас и премьера, и поменять, такого запроса нет», — сказал глава ВЦИОМ.


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(12) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Стабильность и развитие 8)

    Thumb up 14 Thumb down 4

  2. ФАГ

    Плохо работает ВЦИОМ, должно быть 100%. Путин и ему подобные ложью мир наполнили необъятный.
    Глава Олимпийского комитета России единоросс Жуков принес свои извинения МОК. Затем путин невнятно высказался в том же духе. А 30 декабря 2017 г. путин поздравил с Новым годом руководителей МОК и ФИФА. Они России нагадили, путин прогнулся.
    И кто-то ещё сомневается, что путину нет альтернативы.

    Thumb up 16 Thumb down 6

    • овсянка74

      Вы читали или слыхали,что сказал Жуков? Я лично слушала.Он сказал,что мы сами виноваты в том,что были РАНЕЕ замешаны в допинге ,но приняли все меры к устранению…Перевирать слова к своей выгоде не красиво

      Thumb up 3 Thumb down 11

      • Аноним

        Кто переврал-то? ФАГ абсолютно прав. Извинились — то есть признали вину. Слово «ранее» относилось к тому, что мол да, МЫ виноваты, но спортсмены-то тут при чём?

        «Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные РАНЕЕ нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага.»
        https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171205/1129643991.html

        В общем пожаааааалуйста, разрешите нам вернуть флаг и гимн, а то как-то совсем стрёмно! *SORRY*

        P.S.: я давно подозревал, что у голосующих за Путина какие-то поражения мозга, проявляющиеся в искажении логики, а также в зрительных и слуховых галлюцинациях :-D

        Thumb up 11 Thumb down 4

  3. мах

    81% =-O маловато . я думал 99.9% *CRAZY*

    Thumb up 18 Thumb down 5

  4. Гость

    Какой ужас =-O

    Thumb up 12 Thumb down 2

  6. корунд

    http://president-rf.ru/page/rejting-kandidatov Тут вроде бы совсем иное %)

    Thumb up 3 Thumb down 3

  7. негодующий

    ау , народ . да очнитесь — проснитесь вы уже …да какой же ,нахрен , ввп . вам все мало ..? еще чуть-чуть и они от нашей , некогда могучей страны , оставят рожки да ножки … и дружно , хором срулят со своих аэродромов на своих самолетах на свою другую родину … а нам , простым работягам — восстанавливать свою обворованную Родину . откройте глаза уже , Народ .

    Thumb up 9 Thumb down 4

    • друг

      Да не видит «народ» ничего дальше нынешнего дня, Они почему-то уверены,что если сейчас есть деньжата в магазин сходить,то так будет всегда. Попробовали бы вы сказать во времена СССР,что он развалится,вас бы тапками закидали. Ну пусть по граблям бегают,если нравится. Всё 90-е вспоминают,так будущее похлеще 90-х предвидится.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  8. ЦИК

    Граждане,не поддавайтесь на подобные провокации-все эти цифры-ЛОЖ!

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  9. Аноним

    Как долго этот лже рейтинг нам ещё будут озвучивать?

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