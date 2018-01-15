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Серебренникову увеличили сумму хищения вдвое — до 133 млн рублей

Теперь режиссеру «Гоголь-центра» грозит до десяти лет тюрьмы за организацию мошенничества.

15.01.2018 Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников Нет комментариев

Серебренникову увеличили сумму хищения вдвое — до 133 млн рублей

Кирилл Серебренников

Режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиненному в организации крупного мошенничества, грозит до десяти лет заключения.

Как рассказала РИА Новости адвокат Ирина Поверинова 15 января, СК завершил расследование в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь об организации хищения. При этом Поверинова отметила, что заявленный ущерб вырос вдвое, с 68 до 133 миллионов рублей.

Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в миллион рублей или более.

Обыски у Серебренникова и в возглавляемом им театре «Гоголь-центр» прошли в мае прошлого года: СК заподозрил, что сотрудники театра украли средства, выделенные государством на реализацию проекта «Платформа».

По данным следствия, Минкульт перечислил «Седьмой студии» (проект, основанный Серебренниковым) несколько десятков миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые же похитили деньги с помощью фиктивных документов, в частности, об организации спектакля «Сон в летнюю ночь».

Обвиняемыми по делу, кроме Серебренникова, проходят директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.

Все, кроме Масляевой, виновными себя не признают. Бухгалтер дала показания против других фигурантов. В начале октября Масляеву перевели под домашний арест, а ее дело выделили в отдельное производство.


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