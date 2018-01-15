17-ю жалобами на вырубку сосен «завалили» приемную мэрии Бердска

Число обращений в общественную приемную администрации Бердска существенно увеличилось за последнюю неделю. Виной тому стал «зеленый флешмоб», который объявили местные активисты.
Напомним, жители Ясной поляны и территории бывшего Бердского санатория возмутились вырубкой сосен недалеко от Бердской косы. Там намерен строить дом известный бердский застройщик Виктор Голубев. Как выяснилось, деревья валят законно — на основании выданного властями разрешения.
— В тексте смс необходимо написать примерно следующее, советуют активисты: «Добрый день. Просим разобраться в ситуации по адресу: Бердск, Ясная поляна, 30, за домом срубили сосны, готовят участок под строительство дома. Просим разобраться на каком основании участки в прибрежной зоне продаются под такое строительство и почему вырубаются вековые деревья ради этого. А также установить законность действии администрации и комиссии по вырубке , на каком основании они разрешили сделать это». Телефон общественной приемной бердскоц мэрии 8(38341)3-14-11, СМС предлагают отправлять на номер 8(913)0131572, — предлагали активисты.
Как рассказала начальник общественной приемной Юлия Линк, всего в администрацию поступило 17 аналогичных обращений по факту вырубки зеленых насаждений.
— Мы восприняли эти обращения как анонимные. Как только они начали нам поступать, мы вынуждены были перезванивать, поскольку в сообщениях не было указано ни фамилий, ни адресов. Потом мы поняли, что это одна и та же текстовка. Люди просто копируют ее и вставляют. 17 обращений было зарегистрировано с одним и тем же текстом, но с разных телефонных номеров, — пояснила Юлия Владимировна.
Все обращения будут рассмотрены, как и положено по закону. Чиновники понимают, что это — последствия публичных призывов завалить мэрию жалобами.
Президент РФ ВВ Путин отметил недавно на встрече с журналистами ведущих СМИ, что нужно сочитать строительство и возмещение урона природе, экологии. Также он отметил, что если бы мы тряслись за каждое дерево, не могли бы построить газопровод, дорогу, сооружения и тд.
В нашем случае, заслуженный строитель, чтобы погасить поток писем мэру и числиться в глазах горожан не варвором уничтожающим природу, мог бы выступить на страницах газеты с заявлением, что он обязуется посадить пару десятков деревьев (разместить план участка посадки) с указанием конкретной даты . Плохо, что мэр до сих пор не дал оценку несанкционированой вырубке деревьев , сидит «как мышь под веником. » На возмущение горожан надо реагировать как можно быстрее, иначе горожане будут обращаться в более высокие инстанции.
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а мэр отреагировал на вырубку елей у Меркурия? Плевал он на город и его жителей. площадь сдал под снеоотвал
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Как выяснилось, деревья валят законно — на основании выданного властями разрешения.
Но возмущение горожан не угасает. Они решили «завалить» администрацию жалобами.
Вот бы штраф им впаять! Не нравится им видите ли….
есть понятие закона — не слышали?
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«Экологические проблемы возникают всегда. Соотношение между защитой природы и развитием — всегда нужно искать золотую середину. В этой сфере у нас уже принято решение. В случае реализации тех или иных инфраструктурных проектов нужно осуществить, например, компенсационные высадки, если это касается вырубки лесов. Если мы так будем подходить к этой проблеме, будем на верном пути», — сказал Владимир Путин.
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