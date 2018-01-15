17-ю жалобами на вырубку сосен «завалили» приемную мэрии Бердска

Число обращений в общественную приемную администрации Бердска существенно увеличилось за последнюю неделю. Виной тому стал «зеленый флешмоб», который объявили местные активисты.

Напомним, жители Ясной поляны и территории бывшего Бердского санатория возмутились вырубкой сосен недалеко от Бердской косы. Там намерен строить дом известный бердский застройщик Виктор Голубев. Как выяснилось, деревья валят законно — на основании выданного властями разрешения.

Но возмущение горожан не угасает. Они решили «завалить» администрацию жалобами.

— В тексте смс необходимо написать примерно следующее, советуют активисты: «Добрый день. Просим разобраться в ситуации по адресу: Бердск, Ясная поляна, 30, за домом срубили сосны, готовят участок под строительство дома. Просим разобраться на каком основании участки в прибрежной зоне продаются под такое строительство и почему вырубаются вековые деревья ради этого. А также установить законность действии администрации и комиссии по вырубке , на каком основании они разрешили сделать это». Телефон общественной приемной бердскоц мэрии 8(38341)3-14-11, СМС предлагают отправлять на номер 8(913)0131572, — предлагали активисты.

Как рассказала начальник общественной приемной Юлия Линк, всего в администрацию поступило 17 аналогичных обращений по факту вырубки зеленых насаждений.

— Мы восприняли эти обращения как анонимные. Как только они начали нам поступать, мы вынуждены были перезванивать, поскольку в сообщениях не было указано ни фамилий, ни адресов. Потом мы поняли, что это одна и та же текстовка. Люди просто копируют ее и вставляют. 17 обращений было зарегистрировано с одним и тем же текстом, но с разных телефонных номеров, — пояснила Юлия Владимировна.

Все обращения будут рассмотрены, как и положено по закону. Чиновники понимают, что это — последствия публичных призывов завалить мэрию жалобами.