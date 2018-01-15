Не пожалеют газа для котельных в крещенские морозы коммунальщики Бердска

Директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин на аппаратном совещании 15 января доложил о готовности городских котельных к сильным морозам. В конце января синоптики обещают до -30 градусов.

— По обратке мы держим норму. Даже чуть-чуть повыше — на 3 градуса. Газа чуть-чуть перебираем в связи с тем, что низкие температуры стоят, — отметил Александр Юрьевич.

Кожин добавил, что на КБУ достаточное количество твердого топлива — угля. В январе-феврале ожидается поставка еще 5000 тонн.

— Не смотря на то, что мы перебираем газ, сейчас идет понижение температуры. Крещенские морозы. Поэтому температуру носителя нужно держать на верхней планке, — подчеркнул мэр Евгений Шестернин.

Александр Юрьевич заверил: «будем перебирать столько, сколько надо».