Нашли пропавшие 13 дней календаря на квесте в музее Бердска

13 января в бердском историко-художественном музее на «МузеЕлке-2» маленькие и большие жители Бердска узнали загадочные тайны истории российского календаря.

Как отметила заведующая отделом просветительских мероприятий Марина Янеева, в самом главном хранилище оснащенным сигнализацией, куда не только посторонние, но и сотрудники не все могут попасть, хранятся календари-хранители. Благодаря им мы можем знать, что происходило в истории города 100, 200 и даже 300 лет назад, можем знать, что нас ждет впереди. Они обеспечивают порядок в настоящем и будущем. Если бы календари пропали, была бы целая катастрофа!

Квест начался с сообщения о том, что злоумышленники украли календари-хранители. А чтобы их найти, нужно сложить номера телефона такси и получить первую и последнюю цифру нового 2018 года.

Далее нужно было расшифровать кроссворд и найти место, где хранятся календари. Потом, разложив календари и обложки на полу, участники искали пару.

В ходе квеста выяснилось, что в календаре 1918 года после 31 января идет 14 февраля. Куда исчезли 13 дней?

— Если вы не разгадаете эту историческую тайну, мы у вас украдем 13 дней из 2018 года и все перепутается. Не будет ни дней рождения, ни праздников, — заявили похитители.

И здесь участники квеста вспоминают, что в самом начале им говорили: в музее есть удивительный Дед Мороз (на фото — слева), который умеет оживать и помогать в экстренных ситуациях.

Как рассказала сотрудница музея Александры Усаковой, это один из самых старых Дедов Морозов бердского музея. Он сделан в технике папье-маше и сильно отличается от традиционного Деда Мороза своим одеянием. У него шуба не красная, а бежевая. Она распахнута, под ней русская рубаха с кушаком. На голове шапка ушанка и варежки ярко-розового цвета. Если современные Деды Морозы нарумяненные, то этот — бледненький, морозный.

Сказочный персонаж датируется 1950-и годами 20 века, и сделан он из кусочков газет, где есть информация про Хрущева.

Автор видео Елена Белоусова



И когда дети и взрослые громко-громко сказали заветные слова, в музей вошел оживший Дед Мороз и объяснил, что никто ничего не украл, просто в 20 веке наша страна жила по двум календарям — по юлианскому и григорианскому. Чтобы поподробнее узнать о тех временах, он и дети посмотрели фильм.

И — эврика! Все узнали, что в 1918 году Россия (тогда страна называлась СССР) перешла с юлианского на григорианский календарь, и поэтому этих 13 дней нет.

В память о «МузеЕлке-2» каждый участник квеста получил музейный сувенир- календарик с Дедом Морозом. Закончился праздник сладкими подарками и фотографией на память.

По словам Марины Янеевой, за декабрь и январь музей провел 15 «МузеЕлок» на которые пришли 381 бердчан. Это в два раза большего прошлогоднего показателя.

— Квест в музее — это не развлечение, это познавательно-образовательное мероприятие. Мы рассказывали о выставке живописи, показывали предметы из музейного фонда. Дети узнавали про историю Бердска. Экскурсия в виде квеста создает положительный эмоциональный фон и пробуждает заинтересованность и желание разгадать тайну, — подчеркнула Марина Анатольевна.

Жительница Бердска Екатерина Коротеева впервые побывала на музейном квесте с 10-летним сыном. Бердчанке настолько понравилось мероприятие, что они еще обязательно придет на «МузеЕлку» и не только:

— Было интересно наблюдать как ребятишки и взрослые отгадывали задания. Здорово, что в музей можно прийти не только на экскурсии, но и поучаствовать самим в увлекательно-познавательном мероприятии. Мой сын в восторге! А еще он узнал, что, оказывается, в 2018 году исполняется 100 лет календарю.