Мединский представил нового гендиректора новосибирского оперного театра

Сегодня, 15 января, в Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Среди тем обсуждения – сохранение культурного наследия, реализация государственной культурной политики в субъектах Федерации округа, кадровое обеспечение отрасли. Также рассматривались вопросы поддержки учреждений культуры и искусства в регионах Сибири, в частности обновление материально-технической базы.

В ходе встречи полпреду был представлен новый генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» Ара Карапетян. Об этом сообщили в окружном информационном центре. Карапетян пришел на место Владимира Кехмана, который остался в должности художественного руководителя театра.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выразил уверенность в том, что новый гендиректор НОВАТа в своей работе будет учитывать мнение новосибирцев – театральных зрителей. Со своей стороны, правительство области будет оказывать всевозможную поддержку развитию театра оперы и балета – исторического символа и культурной гордости всего региона.

Владимир Мединский отметил высокий уровень НОВАТ по доходам и посещаемости, на который удалось вывести театр в последние два года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Театр по праву вернулся в число наиболее ярких, эффективных и востребованных федеральных театров нашей страны», – заявил министр культуры РФ. Министерство культуры в течение нескольких месяцев проводило отбор кандидатуры на должность генерального директора новосибирского театра. «Считаем, что тот отличный темп, который взял коллектив театра, Ара Карапетян сможет не только поддержать, но и придать новый импульс развитию учреждения», – пояснил Владимир Мединский.

Справка

Ара Арамович Карапетян родился в г. Ереване в 1969 году. Окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова. В качестве дирижёра сотрудничал с различными российскими оперными театрами и симфоническими коллективами. С 2013 по 2016 годы – генеральный директор Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. С сентября 2016 года – артистический директор Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР). В сентябре 2017 года был назначен директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б.А.Покровского.